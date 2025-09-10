La Academia de Taekwon-do de Olavarría representará a la ciudad en un torneo internacional

La Academia de Taekwon-do Olavarría Asociación Civil se prepara para un nuevo desafío internacional. Una delegación de 30 competidores, entre cinturones negros y de color, viajará a la ciudad de Corrientes para participar en La Liga de las Américas 2025, uno de los torneos más importantes de Taekwon-do ITF en Argentina y América Latina.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre y reunirá a atletas de diversas comunidades de América Latina, promoviendo no solo la competencia deportiva, sino también la disciplina, el respeto y la integración regional.

La delegación olavarriense estará a cargo del Sabonim (Sbn) Mauna VI dan internacional y contará con el acompañamiento de cuatro coach y los instructores Boosabonim (Bsn) Martín Elia II dan y Boosabonim (Bsn) Agustín Carrizo I dan. Este torneo se presenta como una gran oportunidad para que los competidores locales demuestren su talento y sigan impulsando el crecimiento de este deporte en nuestra ciudad.