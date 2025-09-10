Llega «Flor de Feria» en su primera edición

El próximo domingo 14 de septiembre, la ciudad se viste de fiesta para recibir la primera edición de Flor de Feria, una propuesta que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para el talento local.

De 14 a 20 hs, la casona de España 3049 abrirá sus puertas para albergar a más de 20 emprendedores locales. La entrada es libre y gratuita, lo que facilita que todos los vecinos puedan acercarse a conocer y apoyar a los creadores de la región.

El evento ofrecerá una gran variedad de productos, desde diseño, artesanías y cosmética natural hasta gastronomía e indumentaria. La iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer el comercio y la economía de la zona, se propone ser un espacio de buena energía que se replicará cada mes.

Para no perderte ninguna novedad, podés seguir todas las actualizaciones en su cuenta de Instagram: @flor.de.feriia. ¡Una cita imperdible para quienes aman el diseño y el talento de la ciudad!