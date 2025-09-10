Dos equipos del Colegio Libertas avanzan en la Olimpíada Federal de Informática y Robótica

Dos equipos de talentosos estudiantes del Colegio Privado Libertas han superado la primera etapa y han logrado avanzar a la segunda fase de la Olimpíada Federal de Informática y Robótica, un prestigioso evento a nivel nacional organizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Los equipos que siguen en competencia son:

Dev Trio

Tobías Acosta (6º año)

(6º año) Benicio Castañares (4º año)

Código de a tres

Mario Chang (5º año)

(5º año) Santiago Guevara (5º año)

(5º año) Pedro Sarra (4º año)

Un desafío interactivo superado con éxito

En la primera ronda, los estudiantes se enfrentaron al desafío de mejorar un juego interactivo. La historia del juego sigue a unos personajes que recorren una ciudad para realizar entregas, y el objetivo final es que el juego sea accesible y enriquecedor para estudiantes de nivel primario.

Para lograrlo, los equipos aplicaron conocimientos clave como:

Tipos de variables y estructuras de datos.

Manejo de entrada y salida de datos (input y output).

Uso de gráficos, imágenes y librerías especializadas.

Sentencias de decisión y bucles.

Conceptos avanzados como Inteligencia Artificial e Ingeniería de prompt.

Estos saberes han sido desarrollados y reforzados en el marco del programa extracurricular Digital House, una iniciativa que enriquece la propuesta académica del colegio.

La Olimpíada: Un semillero de creatividad y colaboración

La Olimpíada Federal de Informática y Robótica busca fomentar la programación y la robótica como herramientas para la resolución de problemas. La competencia, que tiene un carácter formativo, pone a prueba la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de los estudiantes para aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a desafíos de complejidad creciente.

La competencia se desarrolla en tres instancias:

Primera ronda virtual (superada). Segunda ronda virtual (en curso). Ronda final presencial.

El colegio felicita a todos los estudiantes por su dedicación, compromiso y entusiasmo. Su pase a la segunda ronda es un claro reconocimiento a su esfuerzo y talento, y reafirma la importancia del trabajo en equipo en la formación académica y personal. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos en la siguiente fase!