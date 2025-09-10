Dos equipos del Colegio Libertas avanzan en la Olimpíada Federal de Informática y Robótica
Dos equipos de talentosos estudiantes del Colegio Privado Libertas han superado la primera etapa y han logrado avanzar a la segunda fase de la Olimpíada Federal de Informática y Robótica, un prestigioso evento a nivel nacional organizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Los equipos que siguen en competencia son:
Dev Trio
- Tobías Acosta (6º año)
- Benicio Castañares (4º año)
Código de a tres
- Mario Chang (5º año)
- Santiago Guevara (5º año)
- Pedro Sarra (4º año)
Un desafío interactivo superado con éxito
En la primera ronda, los estudiantes se enfrentaron al desafío de mejorar un juego interactivo. La historia del juego sigue a unos personajes que recorren una ciudad para realizar entregas, y el objetivo final es que el juego sea accesible y enriquecedor para estudiantes de nivel primario.
Para lograrlo, los equipos aplicaron conocimientos clave como:
- Tipos de variables y estructuras de datos.
- Manejo de entrada y salida de datos (input y output).
- Uso de gráficos, imágenes y librerías especializadas.
- Sentencias de decisión y bucles.
- Conceptos avanzados como Inteligencia Artificial e Ingeniería de prompt.
Estos saberes han sido desarrollados y reforzados en el marco del programa extracurricular Digital House, una iniciativa que enriquece la propuesta académica del colegio.
La Olimpíada: Un semillero de creatividad y colaboración
La Olimpíada Federal de Informática y Robótica busca fomentar la programación y la robótica como herramientas para la resolución de problemas. La competencia, que tiene un carácter formativo, pone a prueba la creatividad, el trabajo colaborativo y la capacidad de los estudiantes para aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a desafíos de complejidad creciente.
La competencia se desarrolla en tres instancias:
- Primera ronda virtual (superada).
- Segunda ronda virtual (en curso).
- Ronda final presencial.
El colegio felicita a todos los estudiantes por su dedicación, compromiso y entusiasmo. Su pase a la segunda ronda es un claro reconocimiento a su esfuerzo y talento, y reafirma la importancia del trabajo en equipo en la formación académica y personal. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos en la siguiente fase!