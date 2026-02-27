La Correcaminata Nocturna iluminó el Cerro “Luciano Fortabat”

En la tarde y noche del último jueves se llevó a cabo en Loma Negra una nueva Correcaminata Nocturna, una prueba especial no sólo porque fue la tercera y última de “Olavarría en Verano 2025/26”, sino también por las características propias de la prueba central, dado que se realizó con un recorrido inédito por el cerro Luciano Fortabat y la particularidad además que cada participante debió llevar su linterna, lo que iluminó de una manera atípica pero también sumamente atractiva uno de los sitios más característicos de la localidad serrana y el Partido.

La actividad fue organizada desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio, con la colaboración del Club Loma Negra, que fue el anfitrión de la propuesta que se inició a las 19:30 horas, con una clase abierta de gimnasia encabezada por profesoras de la Dirección de Deporte Social y la participación de un importante número de personas que se dieron cita en el espacio lindero a la pileta.

Posteriormente, a las 20:30, se dio inicio a las carreras recreativas para los más chicos, un momento tan divertido como emotivo, con la participación de niños, niñas y adolescentes de todas las edades.

El momento más esperado llegó a las 21 horas, con la largada de la prueba central que, con una extensión aproximada de 3 kilómetros, no sólo recorrió sino también iluminó el Cerro Luciano Fortabat. Participaron alrededor de 400 personas, quienes realizaron el trazado no sólo corriendo, sino que también muchas personas lo hicieron caminando junto a familiares y amigos, ya que el objetivo central del evento fue seguir promocionando no sólo los sitios atractivos con los que cuenta nuestro Partido, sino también la práctica de hábitos saludables.

Entre los hombres la victoria fue para Lucas Martín, quien marcó un tiempo de 10 minutos y 50 segundos. El podio lo completaron Diego Arias, Ezequiel Magallanes, Pablo Catalini y Carlos Devia. En mujeres ganó Lucía Peñalva, con un registro de 13:34, seguida por Laura Trumpio, Brenda Antonio, Natalia Zaffora y Malena Tello.

El Municipio de Olavarría agradece no sólo a cada una de las personas que se sumaron a la propuesta, sino también a la colaboración y predisposición del club Loma Negra para poder disfrutar de una verdadera fiesta. Por último, se invita a toda la comunidad a disfrutar de las actividades que se realizarán durante este fin de semana y que marcarán el cierre del calendario 2025/2026 de Olavarría en Verano, las cuales pueden ser consultadas a través del sitio web del Municipio o en las redes sociales oficiales.