Edicto: Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, imposicion de multa

“LA DIRECCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y RELACIONES VECINALES de la ciudad de Olavarría en los autos caratulados MALETTA MALENA C/ MERCADO LIBRE ARGENTINA SRL, Y OTROS S/ INFRACCION A LA LEY 24240, EX-2023-43710, RESUELVE (…) Artículo 3°: Impónese a HP INC. ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-71480937-3 MULTA de OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($814.713,00) prevista por el artículo 47 inciso b) de la Ley N°24.240 y articulo 73 inciso b) de la ley provincial N° 13.133, por haber infringido las disposiciones de los artículos 4), 8bis), 11), 12), 13), 14) y 19) de la Ley N° 24.240 y artículo 42) de la Constitución de la República Argentina y articulo 38) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con mas la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (3.283,00), en concepto de costas por la actuación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 103/24.”