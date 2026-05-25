Edicto Sobre quiebra pequeña

POR CINCO DIAS: Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial nro. Uno con asiento en Olavaría, Secretaría Unica, hace saber que en los autos «SEMEJEN ANDREA VIVIANA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» (expte. no 13.510/99) con fecha 20/4/26 se ha decretado el estado de quiebra de Andrea Viviana

Semejen, DNI 24.813.547 argentina, profesión empleada, con domicilio real en Sargento Cabral 614 de Olavarría. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante el Síndico, Cr. Christian Marcelo Franco, con domicilio legal en la calle Belgrano Nro. 2880 Piso 1 de Olavarría, en el horario

13 a 15 hs., hasta el 24/8/26, y formular las observaciones e impugnaciones del art. 34 L.C.Q. hasta el día 7/9/26.- La fallida y los terceros deberán entregar síndico los bienes y documentación de aquél que obren en su poder.- Prohíbese hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de considerárselos ineficaces – El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el Boletín Oficial y diario digital Infoeme, o En Línea Noticias de Olavarría (1 a elección), necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 3er. párrafo ley 24.522). Olavarría.