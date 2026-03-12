Olavarrienses competirán en el Selectivo clasificatorio al Panamericano de Menores

Varios jugadores de Olavarría formarán parte de la delegación de la Acop que participará en el Selectivo clasificatorio al Panamericano de Menores cuya primera fecha se disputará del 13 al 15 de marzo en Catamarca.

El certamen forma parte de una nueva liga clasificatoria rumbo a competencias internacionales de la categoría.

La delegación local estará integrada por Mía Irazabal, Sara Irazabal, Tomás Zaffora, Victoria Buey, Francisco Buey y Jazmín Dos Santos, quienes representarán a la ciudad en esta instancia que reúne a jóvenes talentos de distintos puntos del país.

Desde la Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP) se informó además que la entidad colaborará con las inscripciones de los jugadores que participarán del selectivo, acompañando el desarrollo deportivo de los menores de la ciudad.

Por otra parte, este nuevo circuito clasificatorio tendrá un hecho histórico para el pádel local, ya que una de las fechas del calendario se disputará en Olavarría, lo que marcará la primera vez que la ciudad sea sede de una etapa de este tipo de competencia.

Desde ACOP les desearon el mayor de los éxitos a los jugadores olavarrienses en esta experiencia deportiva que les permitirá medirse con competidores de todo el país y continuar su crecimiento dentro del pádel.