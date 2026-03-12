El Departamento Judicial de Azul conmemora 110 años de historia con presencia de autoridades provinciales y especialistas

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul y el Colegio de Abogados

de Azul invitan a participar de la conmemoración por los 110 años de la creación del Departamento

Judicial de Azul, un hito fundamental en la historia institucional de la región y en el fortalecimiento

del servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires.

La jornada se realizará el lunes 16 de marzo y contará con la participación de autoridades

judiciales, académicas y representantes institucionales.



Las actividades comenzarán a las 9:30 hs con la visita de la Presidenta de la Suprema Corte de

Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Hilda Kogan, a la sede del Colegio de Abogados de

Azul y a las Cámaras de Apelación en el Palacio de Tribunales de Azul.



Posteriormente, se desarrollará una sesión del Consejo de la Magistratura de la Provincia de

Buenos Aires, presidida por el Dr. Daniel Soria, en el marco de esta conmemoración histórica.



El acto central tendrá lugar a las 11:00 hs en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del

Departamento Judicial Azul, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Durante el

encuentro se realizará la apertura institucional y un panel académico integrado por la Dra. María

Angélica Corva, la Dra. Romina Guedes y el Dr. Ezequiel Klass.



Las exposiciones abordarán la configuración histórica del Departamento Judicial, sus primeros

años de funcionamiento y los desafíos actuales vinculados a la relación entre justicia, información

y opinión pública.



Además, participarán de la jornada el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de

Buenos Aires (COLPROBA), Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, el Presidente del Colegio de

Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Matías Javier Rappazzo y un/a

representante provincial de la asociación judicial bonaerense.



La actividad culminará a las 13:00 hs con un brindis de honor en el Colegio de Abogados de Azul,

como espacio de encuentro y celebración institucional entre autoridades y miembros de la

comunidad jurídica.