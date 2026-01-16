Quimey Marín fue anunciado como refuerzo de Círculo para el Torneo Federal A

El mediocampista ofensivo olavarriense Quimey Marín fue anunciado como nuevo jugador de Círculo Deportivo para disputar la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Marín, nacido en Olavarría el 16 de diciembre de 1998, viene de competir en el Torneo Regional Amateur con Ferro Carril Sud y cuenta con experiencia previa en el Federal A, categoría en la que defendió los colores de Santamarina de Tandil.

Formado futbolísticamente en Embajadores de Olavarría, el volante es un habitual protagonista de los torneos de ascenso del fútbol argentino. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Costa Brava de General Pico, Racing y El Fortín de Olavarría, además de Santamarina, con el que disputó un total de 60 partidos en el Torneo Federal.

La llegada de Marín a Círculo representa una nueva etapa en su trayectoria deportiva y lo tendrá nuevamente compitiendo en una de las principales categorías del ascenso nacional, consolidando su recorrido en el fútbol profesional.