José Luis Herrera: «Nosotros podemos hacer un acoplado de cero»

En una reciente entrevista en el ciclo CoNverSo, el empresario metalúrgico José Luis Herrera describió el funcionamiento y la capacidad productiva de su empresa ubicada en Colonia Hinojo. Con una trayectoria de más de 40 años, Herrera detalló que su empresa ha consolidado una marca nacional especializada en el transporte y servicios para el sector camionero.

Entrevista completa

Respecto a la fabricación, Herrera explicó que cuentan con la capacidad técnica para producir unidades completas: «Nosotros podemos hacer un acoplado de cero. Tengo mi propia marca tanto en cuatro ejes, tres ejes y semi». No obstante, detalló que también trabajan bajo un esquema de carrozado sobre unidades que llegan desde otras provincias: «Trabajo con otra empresa de Rosario; me entregan las unidades de abajo y yo las carrozo. Me entregan el chasis pelado y yo carrozo para arriba la parte volcadora»

Tecnología y diseño personalizado

El empresario destacó la evolución en los procesos de diseño de la fábrica. Mientras que anteriormente los proyectos se realizaban de forma manual, actualmente cuentan con personal especializado en desarrollo técnico: «Tengo un chico que hace diseño de desarrollo con los nuevos dibujos técnicos que se hacen en la computadora; antes lo hacía yo todo con lápiz y papel».

Esta infraestructura técnica permite que la empresa realice trabajos personalizados según la necesidad de cada transportista: «Somos fabricantes pero no solamente de una sola cosa, sino por pedido del cliente y a gusto del cliente, y el color del cliente».

Servicios de homologación y mantenimiento

Además de la fabricación de unidades nuevas, la metalúrgica de Herrera es referente en servicios de ingeniería y adaptaciones. El empresario mencionó que cuentan con ingenieros para realizar tareas de alta responsabilidad técnica: «Hacemos las homologaciones de chasis, colocación de ejes y alargue de chasis. Cortamos los ejes y alargamos; colocamos ejes, paragolpes homologados y enganches».

Herrera enfatizó que esta especialización les permite asesorar y brindar servicios a otras empresas del sector: «Homologamos nosotros también las colocaciones de caja a otras empresas que no tienen homologación, les damos una mano». Asimismo, el taller destina un 25% de su capacidad a reparaciones y servicio posventa, atendiendo no solo a clientes propios sino también a unidades adquiridas en otras plantas industriales.