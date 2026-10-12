Racing arrancó la segunda ronda del Regional Amateur con una victoria en 25 de Mayo

Racing A. Club comenzó con el pie derecho la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo olavarriense venció por 2 a 1 como visitante a Argentinos de 25 de Mayo, por la Región Bonaerense Pampeana Sur, y buscará sellar la clasificación la próxima semana en el estadio Buglione Martinese.

Pablo Mujica y Gonzalo Izaguirre marcaron los goles de Racing, mientras que Nicolás Paladino anotó para el conjunto local.

Con este resultado, el Chaira quedó bien posicionado de cara a la revancha, que se disputará en Olavarría.

En los restantes encuentros de la región, Huracán de Ingeniero White derrotó por 2 a 1 a Independiente de San Cayetano, mientras que Quilmes de Mar del Plata goleó 4 a 0 a Ministerio de Obras Públicas de Quequén. El partido entre Ferro de General Pico y Atlético Villegas se encontraba en juego.