Héctor José Barbosa “Toti” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de octubre de 2026, a los 94 años de edad. Su esposa: Teresa Mabel Caucelliri; sus hijos: Susana y Osvaldo Barbosa; sus hijos políticos: Mario Luján Bonifacio y Ester Sosa; sus nietos: Matías, Micaela, José Luis, Cristian y Damián; su bisnieto: Gael y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento C, cierra a las 23 horas y reabre a las 7:30 horas. Responso: capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el lunes 12 de octubre de 2026, a las 9:30 horas. Vecino del barrio Pueblo Nuevo. Nacido en Olavarría. Jubilado. Servicio adherido a Coopelectric.