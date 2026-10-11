Murió «Toti» Barbosa, un referente del ciclismo y una vida ligada a las bicicletas

Héctor José Barbosa, conocido como “Toti”, falleció este domingo y su nombre quedará para siempre grabado en la historia del ciclismo de Olavarría y la región.

Fundador e histórico titular de la bicicletería Santa Elena, dedicó gran parte de su vida a las bicicletas, pero también fue organizador de competencias que marcaron una época y protagonista de los fines de semana ciclísticos durante décadas.

Su historia estuvo ligada desde muy joven al mundo de las dos ruedas. En 1953 abrió las puertas de Santa Elena, el comercio que se convertiría en una referencia de Olavarría y que llevó ese nombre en homenaje a su madre, Elena Broglia de Barbosa. “Todas las madres son santas, por eso le puse Santa Elena”, explicaba al recordar el origen del nombre.

A lo largo de siete décadas, Barbosa permaneció al frente del negocio, rodeado de bicicletas y en contacto permanente con generaciones de clientes. Su experiencia y conocimiento del oficio le valieron el apodo de “el doctor de las bicicletas”, una definición que reflejaba tanto su especialización como el vínculo que construyó con quienes pasaron por el local.

Ph: El Popular – Diario El Tiempo.

En enero de 2023, cuando Santa Elena cumplió 70 años, Barbosa seguía destacando el valor de esas relaciones construidas con el paso del tiempo. “Yo creo que sigo al frente de la bicicletería porque con todos los clientes se ha formado una amistad”, decía. Aquella trayectoria comercial también le permitió establecer vínculos con prácticamente todas las localidades de la región.

Pero su aporte trascendió ampliamente las puertas de Santa Elena. Barbosa fue uno de los grandes impulsores del ciclismo regional y organizó durante más de medio siglo el Gran Premio Santa Elena, una competencia que alcanzó repercusión nacional y que había creado en homenaje a su madre.

También estuvo detrás de pruebas tradicionales como la Doble La Madrid, la Doble Laprida, la Doble Tandil y la Doble Bolívar, además de grandes premios dedicados a reconocer a distintos olavarrienses. Su participación no terminaba con la organización: él mismo relataba las carreras a través de los altoparlantes, poniendo su voz a jornadas deportivas que permanecen en la memoria de quienes vivieron aquella época.

Su trayectoria también tuvo reconocimiento institucional. En julio de 2022, al cumplir 90 años, el Honorable Concejo Deliberante lo distinguió como Vecino Destacado de Olavarría. La distinción reconoció su extensa labor al frente de Santa Elena, su aporte a la organización de competencias durante más de 50 años y su participación como miembro fundador de la Casa del Deporte y del Club Ciclista Coronel Olavarría.

La vida de Héctor José Barbosa quedó así estrechamente vinculada a dos ámbitos que se complementaron durante décadas: el comercio que sostuvo desde 1953 y el ciclismo que ayudó a desarrollar en Olavarría y otras ciudades bonaerenses.

Con su fallecimiento se va una figura de una época en la que las grandes competencias convocaban a ciclistas, organizadores y público de distintos puntos de la provincia. Queda el recuerdo de sus carreras, de su voz por los altoparlantes y de una bicicletería que, durante generaciones, fue parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Los restos de Barbosa serán serán velados en España 2942, departamento C, este domingo hasta las 23 y desde las 7.30 del lunes. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el lunes 12 de octubre, a las 9.30, en el cementerio Loma de Paz.