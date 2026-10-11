Mercedes Leonor Marín de Filardo “Toti” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 11 de octubre de 2026, a los 87 años de edad. Su esposo: Enrique Raúl Filardo; sus hijos: Enrique Alfredo y Claudio Raúl; sus hijos políticos, sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento D, habilitado de 7 a 10:30 horas. Responso: capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:30 horas. Vecina del barrio Manuel Belgrano. Nacida en Olavarría. Jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.