Regional Amateur: Pese al impresentable arbitraje, Ferro mantiene intactas las chances para el partido de vuelta

En el primer partido de la serie, el Carbonero perdió 1 a 0 con Costa Brava.

Ph: Analía Paez

Escribe: Carlos Antonio Zangara / Emblema Deportivo.

«No te deja llegar el árbitro. No se puede jugar al fútbol con este tipo de arbitraje. Es una mentira. La dinámica es no dejarte. Te pegan diez patadas para amarilla y no te la cobran. Ellos presionan alto porque no le cobran los fules. Así no podés jugar. Es imposible», las frases pertenecen a Jorge Izquierdo, entrenador carbonero. Lamentablemente los cuestionamientos en las horas previas para con la designación de Carlos Salinas se potenciaron mas aun con el desarrollo de las acciones.

En el complemento( el lapso mas crítico), además , fue cuando adquirieron el voltaje mas alto, con el agravante que el cotejo tuvo repetidas interrupciones por algunos proyectiles que cayeron dentro del campo de juego.

Los visitantes , inclusive, adujeron que una botella pasó muy cerca del banco de suplentes.

Es mas, hasta en algún momentos se pensó que el partido pudiese llegar a suspenderse.

En lo puramente futbolístico Ferro tuvo un esperanzador arranque. Se adueñó de la pelota, dominaba el sector medio y si bien no le creaba demasiados problemas al arquero Vallejo, tampoco sufría zozobra alguna en su sector defensivo.

La mas clara había sido un desborde de Tello por la derecha, un centro de real peligro, que felizmente para la visita encontró bien ubicado al «uno».

Pasados los 25′ creció la figura de Agustín López, Ibarra tomó protagonismo y Ramiro Fredes comenzó a mostrar su potencial. Hasta el final de la etapa primaria fue el mejor momento del representativo pampeano.

López tuvo dos buenas chances bien conjuradas por Verón. Ya sobre el final Fredes ingresando por la derecha, desvió apenas un potente remate, cruzado que pasó muy cerquita del palo opuesto.

Lo tuvo también Agüero, no llegando por poco a cabecear, en la puerta del cuadro menor. Lo mejor que le pudo pasar a los carboneros es que concluyera la etapa.

Como al comienzo, el arranque del segundo período vio a Ferro rector de las acciones. Pudo abrir el marcador tras un tiro libre ejecutado por Bracamonte ( había ingresado por Roselli), y que Vester no pudo definir.

Claro que mas allá de todo, Costa Brava es un buen equipo. Ostenta individualidades de fuste. No le estaba pasando bien, y aun así Sosa por la derecha, recibió de Agüero, se adelantó unos metros, lanzó un centro al área, y ahí apareció Fredes cambiando la trayectoria de la pelota con imponente golpe de cabeza que dejó sin chances al arquero carbonero. Corrían 15′ y en un gran momento del local, pasaron a ganar.

Lo que siguió después poco tuvo de fútbol. Reiteradas interrupciones, demoras en cada pelota parada de los pampeanos, un artero mal manejo en el uso de tarjetas por parte del árbitro, derivaron a un desorden generalizado que favoreció los planes visitantes.

Además hubo una grosera falta de Pablo Agüero que merecía tarjeta roja y ni siquiera fue amonestado.

Así y todo Abentín e Iriarte a fuerza de coraje llegaron hasta el área adversaria, aunque sin final positivo, ya que ambos avances concluyeron en disparos leves conjurados por Vallejo sin problemas.

El final era lo que se esperaba. El árbitro y sus colaboradores debieron salir demorados por el enfado generalizado de la masiva concurrencia.

Un vasto operativo policial pudo verse hasta largos minutos después de terminado el cotejo.

Quedan noventa minutos, la diferencia es mínima, y mas allá de todo, la final de la Región Pampeana Sur sigue abierta. Las chances de Ferro están intactas.

Síntesis

Ferro ( 0) ; Alex Verón; Joaquín Ayesa ( Nicolás Lareu), Alan Vester, Matías Buongiorno y Franco Hammerschmidt; Nahuel Roselli ( Walter Bracamonte), Agustín Vázquez, Laureano Tello y Leonel Iriarte; Diego Martínez ( Ramón Sánchez), y Manuel Abentín. DT: Jorge Izquierdo.

Costa Brava (1) : Octavio Vallejo; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Rodrigo Martín( Agustín Alles, luego Thiago Gómez) Alex Sosa ( Roque González), Ezequiel Riera, Agustín López ( Santiago Arellano), y Lautaro Ibarra; Ramiro Fredes. DT: Rodrigo Chap.

Goles:

Segundo tiempo: 15′ Ramiro Fredes (CB).

Amonestados: Roselli (F) y Alferez y Sosa (CB)

Incidencias: Se fueron lesionados Diego Martínez en Ferro y Agustín Alles en Costa Brava.

Árbitro: Carlos Salinas (Venado Tuerto).

Público: 3200 personas

Estadio; Domingo Francisco Colasurdo

