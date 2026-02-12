Terminó el ciclo de Roberto Tucker en Racing

Fuente: Emblema Deportivo

Roberto Tucker dejó de ser el técnico de Racing por decisión personal. La determinación fue comunicada a la dirigencia antes del cierre de la participación del club en el Torneo Regional Amateur.

Desde la institución le solicitaron que continúe al frente del equipo, aunque finalmente se confirmó su salida.

La dirigencia expresó el reconocimiento por el trabajo realizado durante su ciclo.

Carlos Tavare asumió como técnico interino de Racing

Tras la salida de Roberto Tucker, Carlos Tavare asumió como técnico interino de Racing. La confirmación se realizó a través de las redes sociales oficiales del club.

Tavare se hará cargo del plantel, en principio, hasta la finalización del Torneo Interligas. Desde la entidad también agradecieron públicamente a Tucker por su desempeño al frente del primer equipo.

De esta manera, Racing definió rápidamente su nueva conducción técnica tras la decisión personal del ahora exentrenador.