Llamado a Licitacion Pública Municipalidad de Olavarría: camino Pourtalé – Ruta 51

Licitación en camino Pourtalé – Ruta 51

La Municipalidad de Olavarría informó sobre el llamado a Licitación Pública 01/26 para realizar mejoras en el camino 078-06, que conecta Pourtalé con la Ruta 51. Los trabajos contemplan alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas.

El presupuesto oficial para la obra se fijó en $130.000.000,00, mientras que el valor del pliego es de $425.403,00.

La adquisición del pliego podrá realizarse hasta el 24 de febrero de 2026 a las 13 horas. La apertura de sobres se llevará a cabo el 26 de febrero de 2026 a las 10 horas en el Palacio San Martín.