Edicto: Pilotes DCI S.A y otros sobre quiebra (grande)

POR CINCO DÍAS: Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. Uno de Olavarría, a cargo de la Dra. Ana Mabel Eseverri, Secretaría UNICA, del Departamento Judicial Azul, con asiento en Olavarría, hace saber que en autos «PILOTES DCI S.A. Y OTROS S / QUIEBRA (GRANDE)» Expte N° OL6568/19, con fecha 27/10/22, se ha decretado la extensión de la quiebra – ya decretada de INGENIERO GUILLERMO MILIA S.A. s/ QUIEBRA (GRANDE)- (arts. 160 y 161 inc. 3 de la ley 24.522) a la firma PILOTES DCI S.A. CUIT no 30-71418290-7, con domicilio legal en calle Rivadavia n° 2429 piso 5, departamento B de Olavarría; y los Sres. GUILLERMO CESAR MILIA, CUIT no 20-16019674-3, con domicilio real en calle Zapala N° 76 de Olavarría, y RAQUEL MENDIZABAL, CUIT N° 27-03782715-6 con domicilio real en calle Avda. Colón N° 24 piso 9° depto. «2» Olavarría, disponiéndose la prohibición de hacer pagos a los deudores bajo apercibimiento de ser considerados ineficaces. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación ante la Sindicatura hasta el 29/5/24, y formular las observaciones previstas por el art. 34 L.C.Q. hasta el 14/6/24. Síndicos designados: Cres. Gastón Fernando Pacheco, con domicilio en calle Lamadrid

Nro. 3036 1° C de la ciudad de Olavarría, y Pablo E. Puppio, con domicilio en calle Hornos Nro. 3357 de Olavarría.- Horario de atención, días lunes a viernes, de 9 a 12 hs.

