Edicto: Subasta sobre cobro de alquileres de bienes muebles

POR TRES DÍAS el Juzgado Civil y Com. Nº 1 de Olavarría, Depto. Jud. Azul, en autos “CATTINI VICTOR HUGO C/ RUPPEL CARLOS Y RUPPEL CLAUDIO S. DE H. Y OTRO/A S/ COBRO ALQUILERES DE BIENES MUEBLES” Exp.OL-4717-2021 hace saber que se ha dispuesto la subasta electrónica del 100 % del bien inmueble mat. 26825 del partido de Olavarría (078), designado catastralmente como Circ. II, Sección L, Chacra 1053, Parc. 1. Partida 1951 (Colonia San Miguel) al mejor postor, con deuda, que será soportada con lo producido en la subasta hasta el momento de la posesión, con base de $ 230.745,33.- El depósito en garantía es de $ 11.537 debe realizarse en la cuenta judicial N° 6379-27-527528/7 y CBU: 01403372 27637952752878 a nombre de los autos y a la orden de la juez del juzgado. La subasta comenzará el día 6/3/2023 a las 12 hs. y finalizará el día 20/3/2023 a las 12 hs. Fecha máxima de acreditación de postores: 1/3/2023 a las 12 hs. Honorarios martillero, 8 % sobre el total del precio de venta (4 % a cargo de c/ parte), más el 10 % de ellos en concepto de aporte previsional a cargo del comprador (no forma parte del precio). Deberán ser depositados junto al saldo de precio, dentro de los 5 días hábiles de notificado bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. Escrituración a opción del comprador (ver auto de venta). Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa registrarse como postores y que el depósito deberá estar hecho 3 días hábiles antes del inicio de la subasta y acreditarse en el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul (Ac.3604/12 art. 6 al 20). A partir de la fecha de comienzo de la subasta, los usuarios registrados e inscriptos como postores podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, sin perjuicio de lo previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 -extensión por 3 minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente 10 minutos más. SE PERMITE la compra en comisión, y se PROHÍBE la cesión del acta de adjudicación. La formulación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y de las presentes condiciones con sujeción a las cuales se realiza la venta. Los postores declaran conocer el estado físico, fiscal, impositivo y jurídico del bien cuya venta se instrumenta por subasta, no teniendo adquirido ningún derecho a objeciones que realizar con posterioridad a la formulación de las ofertas. Fecha de visita al inmueble, martes 27 de febrero de 10 hs a 12 hs. SEÑA: el que resulte comprador abonará el 30% del precio como seña, la que deberá ser abonada previo la rendición de cuentas de la subasta realizada por el martillero. ACTA DE ADJUDICACIÓN: Se hace saber que se fijará la celebración de la misma por videoconferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams. A tales fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales. Martillero interviniente: Mario Adalberto Bellomo T° VI F° 112 Mat. N° 1521 del DJA, con domicilio en Pringles 2649 de Olavarría 011 -15-54052960, domicilio electrónico constituido 20165378513@cma.notificaciones y correo electrónico bellomomartilleropublico@gmail.com. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires – www.scba.gov.ar. Olavarría, …… de febrero de 2024.

