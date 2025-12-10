CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DE FOMENTO AREA BLANCA GRANDE



La Asociación Cooperadora de Fomento Área Blanca Grande, convoca a todos los socios

a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en la sede de la chacra experimental

Blanca Grande, el día 13 de diciembre del año 2025 a las 10.00 hs. para considerar el

siguiente:



ORDEN DEL DIA

Elección de 2 socios para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el acta

de la Asamblea.



Lectura y Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de

2025, Cuadros de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.



Elección de un presidente, un secretario, 1° y 3° vocal titular por el término de dos años

en reemplazo de Gastón Navaridas, Josefina Wynne, Karina Block y Héctor Rodríguez

respectivamente que finalizan sus mandatos. Elección de 3 vocales suplentes por el

término de un año en reemplazo de Alberto Miotti, Horacio Gallardo y Paulo Recavarren.



Elección de tres revisores de cuentas titulares y dos suplentes por el término de un año en

reemplazo de Mirta Robert, Pablo Herrera y Alejandro Boccagni. Suplentes: Carlos

Gargaglione y Gustavo Núñez que finalizan sus mandatos.



De acuerdo al Art. 29 del Estatuto, la Asamblea se realizará con la presencia de la mitad

más uno de los socios con derecho a voto. Si media hora después de la fijada en la

convocatoria para dar comienzo al acto no hubiera quórum, esta podrá realizarse con el

número que concurra, siempre que no fuera inferior al total de miembros titulares de la

Comisión Directiva, excluidos éstos, siendo válidos todos sus acuerdos.

GASTON NAVARIDAS JOSEFINA WYNNE

PRESIDENTE SECRETARIA