Edicto: Sobrino Norman Ernesto C / Grand Prix Equipamientos 4X4 SRL y otros sobre despido

POR DOS DÍAS. El Tribunal del Trabajo n°2 de Olavarría, Departamento Judicial de Azul a cargo del Dr. Guillermo O López Arévalo, sito en calle Coronel Suárez 2636 de Olavarría, en los autos “SOBRINO NORMAN ERNESTO C/ GRAND PRIX EQUIPAMIENTOS 4X4 SRL Y OTROS S/ DESPIDO”(OL-3379-2023), ha ordenado: “… De la demanda incoada, traslado al demandado OLAVARRÍA ELECTRÓNICA Y SERVICIOS S.A, con entrega de copias, a quien se cita y emplaza para que la conteste dentro del término de DIEZ días, bajo apercibimiento de tenerla por no contestada si así no lo hiciere y declararlo rebelde (art. 28, Ley cit.)… Fdo.1/08/2023. Cataldi Eduardo Salvador. Juez.” y “Atento lo pedido, habiendo dado resultado negativo las diligencias practicadas en autos, tendientes a notificar el traslado de demanda a OLAVARRIA ELECTRONICA Y SERVICIOS S.A., atento lo pedido y lo dispuesto por los arts. 341, 145, 146 y 147 del C.P.C. y C. -63 ley 11653, practíquese por edictos que se publicarán por el plazo de DOS días en el “Boletín Oficial”, en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, ley 8593, y en uno de los diarios Online de mayor circulación de la ciudad, a saber: En Línea Noticias, indistintamente, a opción del peticionario, con cargo de oportuno reintegro … Dese traslado de demanda a OLAVARRÍA ELECTRONICA Y SERVICIOS S.A., quien deberá comparecer a contestarla dentro del término de DIEZ días, bajo el apercibimiento antes indicado. Copias de demanda y documentación se encuentran a disposición en Mesa de Entradas Virtual. Suscripto en la ciudad de Olavarría, en la fecha de la constancia de la firma digital (Acuerdo 3975, art. 7, título “II” Anexo Único).24-5-2024. Guillermo Oscar López Arévalo. Juez.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp