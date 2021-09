El largo recorrido de la democracia

El camino ya fue recorrido, hasta detenerse en el día en que tenemos que votar. En realidad, no sabemos bien si la espera se hizo larga o corta. Eso sí, fue expectante y agitada. Es el día en que la democracia se regocija como lo hace un maestro para evidenciar si los alumnos aprendieron bien las lecciones. Tiene el valor de comprobar que la sociedad; elección tras elección, tiende a mejorar en todos sus aspectos. Es el sistema político que ha resultado más eficaz, (pese a su vulnerabilidad) según lo testifican las naciones que la practican. Los griegos inventaron “la democracia” y le dieron la interpretación de “el poder del pueblo”, vía que estaba orientada a las decisiones de las clases ricas, nobles e intelectuales. La asamblea estaba integrada por ciudadanos que no eran, esclavos, mujeres ni extranjeros. Muy selectiva. Roma adoptó el régimen griego, pero, la República, degeneró en el nepotismo, el favoritismo de los privilegiados, obviando la institucionalidad. Abreviamos la historia, y llegamos a los Siglos XVI-XVII, donde se empieza a hablar de “Monarquías Constitucionales”, para ir definiendo en los Siglos XVIII – XIX, el concepto de “Democracias Constitucionales”, que coartaban mucho el poderío de los gobernantes. Nada fácil y civilizado; mucha sangre humana en el trayecto. En 1776, fundamentada en la “Carta Magna” de 1215, se declara la Constitución de los Estados Unidos. La sangrienta Revolución Francesa de 1789, le añadió la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y el sufragio universal.

***

Aquellos tipos de gobierno que se consoliden como democráticos, convienen en respetar los siguientes principios cardinales; Participación, (sin excluir a ningún individuo); Control social (los gobernantes y funcionarios, tienen que rendir cuenta de sus actos); “Libertad económica, (libertad y libre comercio para el desarrollo del trabajo propio); Igualdad; (oportunidades, deberes y derechos sin exclusión de individuos); Independencia de los poderes; (libertad y separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; Partidos políticos: (libertad para la creación participativa de organizaciones políticas); Elecciones; “la democracia se basa en la elección o sufragio universal y secreto, donde todos los individuos pueden participar y donde sus decisiones valen por igual”; Libertad de expresión (debe ser completa, incluyendo la libertad de prensa)

***

Reparen en la sufrida peripecia por la que ha atravesado la democracia hasta llegar a nuestros días. Por eso, no la decepcione, no la defraude. Vaya a votar, lleve barbijo, birome, goma de pegar (o no), alcohol. Vaya caminando o motorizado. Es la gran oportunidad de expresar su deseo. Agarre la boleta con los candidatos que cree, mejor la representan y métala en la urna. No puede estar ajena a esta ocasión que le dan, de pronunciarse en favor de lo que siente y aspira, para usted y su país.

Concurra a votar, es importante.