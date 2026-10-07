Indec: la construcción cayó 4,4% en agosto

La actividad de la construcción registró en agosto una caída del 4,4% interanual, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pese a este retroceso, en el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 el sector mostró una suba del 0,8% respecto del mismo período de 2025.

En la comparación con julio, la serie desestacionalizada presentó una suba del 0,4%, mientras que la tendencia-ciclo registró una disminución del 1,1%.

El desempeño de los principales insumos vinculados con la actividad mostró bajas generalizadas. En agosto, las mayores caídas interanuales se registraron en asfalto, con 18,4%; yeso, 17%; cales, 13%; pisos y revestimientos cerámicos, 11,9%; y artículos sanitarios de cerámica, 11,4%.

También retrocedieron los ladrillos huecos, 9,7%; el cemento portland, 8,1%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, 8,1%.

El empleo también mostró una baja

En julio se registraron 375.158 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado de la construcción, un 0,3% menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a julio, en cambio, el empleo del sector mostró una variación positiva del 0,1%.

Otro de los indicadores relevados por el Indec fue la superficie autorizada por permisos de edificación en una nómina representativa de 246 municipios. En julio alcanzó 1.382.971 metros cuadrados, con una baja interanual del 0,3%.

Sin embargo, en los primeros siete meses del año la superficie autorizada acumuló un crecimiento del 7,5%.

Los datos muestran así un comportamiento dispar para la construcción: agosto marcó una nueva caída interanual de la actividad, mientras que el acumulado de 2026 todavía se mantiene levemente por encima del nivel registrado durante los primeros ocho meses de 2025.