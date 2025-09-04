Transporte público: El domingo el servicio será gratuito
El Municipio de Olavarría informa que con motivo de la jornada electoral que se celebrará este domingo 7 de septiembre el servicio de transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano será gratuito, con el objetivo de que todas las personas puedan participar activamente de los comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense.
La gratuidad del servicio durante dicha jornada es fruto del consenso entre el Municipio, las empresas y el sindicato, actores que -junto al Concejo Deliberante- integran la Mesa de Emergencia de Transporte Público, la cual fue creada a raíz de la delicada situación que afronta el sector ante la decisión del Gobierno Nacional de quitar los subsidios al sector.
Con respecto al transporte urbano se informa que el inicio de los recorridos será a partir de las 8 horas, mientras que el interurbano no tendrá modificaciones.
Cronograma Interurbano – Domingo 7 de septiembre
Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
De Villa Mi Serranía
13:45
De Loma Negra
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:45
Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
12:45
14:45
16:30
18:30
20:30
De Colonia San Miguel
07:45
13:45
21:30
De Sierras Bayas
08:00
10:00
12:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:45
Línea 514 (Olavarría-Hinojo)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
De Hinojo
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00