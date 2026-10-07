Gastón Ricaud y Victor Laplace se presentan este jueves en el teatro Municipal

El actor olavarriense Gastón Ricaud regresa a su ciudad natal para presentar este jueves en el Teatro Municipal de Olavarría la obra «El Sentido de las cosas», junto al reconocido actor tandilense Víctor Laplace. En una entrevista realizada este miércoles por la tarde en el Teatro Municipal por el periodista Jorge Scotton para En Línea Noticias, el artista compartió sus sensaciones sobre esta presentación especial, el contenido de la obra, su trabajo con Laplace y su visión sobre la actualidad de la actuación.

Al referirse al regreso a su ciudad, Ricaud remarcó la emoción del reencuentro: «Estoy muy, muy feliz, muy emocionado. Emocionado realmente porque el lugar de donde uno viene toca ciertos puntos que hacen que esté así como estoy ahora».

Sobre la trama y propuesta del espectáculo, el actor explicó: «La obra es un viaje, es un encuentro de dos hombres de diferentes generaciones. Es una obra escrita por una mujer, y aclaro esto porque estos hombres no hablan cosas de hombres: hablan de sus amores, hablan de sus mujeres, hablan del verdadero sentido de las cosas».

La historia transcurre en un escenario particular que funciona de manera simbólica: «El encuentro es en una isla del Paraná, donde aparece una tormenta y una crecida y el río se lleva todo. La obra tiene una metáfora con la vida, el río con la vida. Y estas dos personas hablan del verdadero sentido de las cosas: este viejo ya retirado, exiliado de la sociedad y en la última etapa de su vida, con un joven que recién está empezando su viaje».

En relación con el trabajo escénico que requerirá de la imaginación del público, Ricaud argumentó: «Es muy interesante porque afloran las verdaderas cosas del sentido de la vida. Es un viaje a ese lugar donde te llevamos los actores, porque obviamente acá no va a haber un río, no va a haber una isla, no vas a ver una tormenta, pero ese va a ser nuestro trabajo y te puedo asegurar que van a viajar. Es un viaje a ese lugar y es un viaje al corazón de cada uno».

Trabajar junto a Víctor Laplace

Consultado sobre quién encarna al personaje maduro, contó entre risas: «El viejo, por supuesto, que es el viejito que tanto quiero, que es Víctor Laplace, que es un gran amigo, además de que ya sabemos todo el currículum de Víctor a lo largo de toda su vida. Es de acá nomás, es tandilense, es vecino».

Sobre la relación entre ambos y la llegada a la ciudad, puntualizó: «Yo tuve el honor de conocerlo hace unos años y empezamos, hicimos una película juntos, un par de proyectos y esta obra que nos ha hecho muy amigos. Y bueno, es un honor traerlo acá, lo convencí de que venga a Olavarría».

Respecto a la experiencia de compartir escenario con un profesional de tanta trayectoria, no ahorró elogios: «Se aprende y mucho. No tanto arriba del escenario digamos, arriba del escenario sí, abajo también, es un aprendizaje todo el tiempo, sobre todo de un tipo con tanta trayectoria y tantos años arriba de los escenarios, haciendo cine y televisión. Todo lo que hizo Víctor contagia sus ganas, uno aprende de sus ganas, aprende de cómo a su edad sigue teniendo proyectos y ganas de hacer cosas. Entonces se aprende todo el tiempo con Víctor; es muy culto, además de que tiene humor, es pícaro, es una gran persona».

Presente laboral y la crisis de la ficción

En relación con sus proyectos vigentes, el actor olavarriense comentó: «Estoy por empezar a ensayar un unipersonal, estoy grabando ‘En el barro’, que es una serie de Netflix, la serie de la cárcel de mujeres, que yo estoy grabando la cuarta temporada. Y bueno, por ahora eso es todo, que no es poco en este momento de nuestra profesión».

Al analizar la actualidad de la industria teatral y audiovisual, Ricaud analizó: «Es un momento muy difícil como el de varias profesiones, pero particularmente lo que es la producción de contenidos acá en Argentina ha bajado mucho, de ficción. Se está volviendo a querer hacer producciones acá en Argentina pero bueno, las condiciones son otras, todo va cambiando muy rápido».

Finalmente, reflexionó sobre el impacto de este contexto en la comunidad artística: «Es un momento difícil porque no hay muchas producciones; o sea, acá había una industria muy, muy grande que se frenó, el cine se frenó, la televisión, ya no hay más ficción en televisión de aire, entonces las plataformas son las únicas que producen y poco. Entonces la cantidad de actores, directores, técnicos, autores, están viviendo de otra cosa, digamos, porque es imposible hoy en día vivir de esta profesión solamente».