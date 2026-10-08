Fabiana Gonzalez de Cance «Fabi» (Q.E.P.D)

Falleció en La Plata el día 7 de octubre de 2026 a los 59 años de edad. Su esposo Oscar Aldo Cance, sus hijos Gisela e Ivan, sus hijos políticos Lourdes y Leo, su nieto Rogelio y demás familiares participan su fallecimiento. La difunta era vecina del barrio Villa Floresta y nacida en Olavarría. No se realiza velatorio, mientras que la inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz y el responso queda a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.