CoNverSo: Cacho Campagnale y la ovación que nunca olvidó en La Bombonera

Cacho Campagnale tenía edad de sexta división cuando empezó a jugar en la reserva de Gimnasia y, siendo todavía muy joven, le tocó vivir una de las tardes que más recuerda de su carrera: un partido en La Bombonera en el que ingresó como suplente, tuvo una actuación que llamó la atención de los periodistas y terminó recibiendo una ovación de las dos hinchadas.

La historia fue recuperada durante el segundo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas producido por En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y con la dirección general de Jorge Alberto Scotton. Consultado sobre el momento que no olvidará nunca dentro del fútbol, Campagnale no dudó: “El partido en la Bombonera cuando salí ovacionado”, dijo.

Por entonces, Campagnale había llegado a Gimnasia con edad de sexta división. Sin embargo, rápidamente comenzó a aparecer en la reserva. “A las dos semanas o tres me citaron y ya fui suplente de Jerónimo en la reserva. Fui suplente dos fechas y después empecé a jugar en la reserva con edad de 6ª”, recordó.

Aquella tarde en La Bombonera le tocó estar en el arco de la reserva, mientras que también integraba el plantel que acompañaba a la primera división. Campagnale recordó que Boca terminó ganando 1 a 0, con un gol de Rattín, pero el resultado quedó completamente relegado frente a lo que le ocurrió a él durante y después del partido.

“Me acuerdo que tuve un partido de locos”, aseguró. En aquella época, los partidos de reserva tenían además una particularidad: eran relatados por José María Muñoz, una de las voces más reconocidas de la radio deportiva argentina. “José María Muñoz relataba los partidos de reserva en esa época y hablaba, pero era una locura. Y bueno, atajé cualquier cosa”, contó Campagnale.

El arquero también recordó la presencia del “Flaco” Rea, quien ocupaba el otro arco de La Bombonera. Después del partido, mientras Campagnale era abordado por periodistas que querían saber quién era aquel joven arquero que había tenido una actuación destacada, Rea se acercó y comenzó a hablar con él.

Pero la escena que quedó grabada para siempre ocurrió cuando ambos comenzaron a caminar hacia el túnel. Campagnale contó que, mientras avanzaban, Rea le indicó que saludara a la gente. Él no entendió inicialmente a qué se refería, hasta que miró hacia las tribunas.

En aquella época, explicó, las dos hinchadas podían estar presentes en el estadio, y la despedida que recibió fue inesperada para un chico que recién comenzaba su carrera. “Me estaban aplaudiendo de los cuatro costados, los de Boca y los otros”, recordó.

La reacción de Campagnale fue de vergüenza. No estaba acostumbrado a semejante reconocimiento y, según contó, ni siquiera se animaba a levantar los brazos para responder a la ovación. “Me daba vergüenza a mí, que iba recién gaucho, estaba con los abrojos todavía”, relató.

Entonces intervino nuevamente Rea. Campagnale recordó que el otro arquero le tomó una mano, se la levantó y comenzó a hacerlo girar para que pudiera saludar a todo el estadio.

La emoción fue todavía mayor cuando llegó al vestuario. “Llegué al vestuario, los ojos así tenía, llorando como loco”, recordó. La escena lo marcó de tal manera que, años después, seguía siendo capaz de reconstruirla con enorme precisión.

Pero la historia no terminó aquella tarde. Una semana después, cuando Gimnasia volvió a jugar como local en el Bosque, Campagnale se encontró con una nueva consecuencia de aquella actuación en La Bombonera: la revista Alumni, que por entonces se vendía los domingos en las canchas, había dedicado espacio al partido.

“A la semana siguiente había una revista Alumni que se vendía en aquella época los domingos en la cancha. En la fecha siguiente que fuimos locales en el Bosque, me acuerdo que estaba, pasé por ahí, estaba la platea femenina y una señora me dice: ‘Cacho, ¿viste la revista Alumni?’”, contó.

La publicación había dedicado dos páginas a lo ocurrido en La Bombonera. Para aquel joven arquero que recién comenzaba a abrirse camino en el fútbol, la repercusión era inesperada.

Por eso, cuando en CoNverSo volvió sobre toda una vida vinculada al fútbol y tuvo que elegir un solo momento que no olvidará nunca, volvió a aquella tarde.

“El partido en la Bombonera cuando salí ovacionado”, dijo Campagnale.

Y enseguida, como si la escena todavía estuviera delante suyo, volvió a recordar la llegada al vestuario: “Los ojos así tenía, llorando como loco”.