Cedieron a Azul la administración de un antiguo ramal ferroviario para crear un “Corredor Verde”

El Ministerio de Economía bonaerense delegó en la Municipalidad de Azul la tenencia y administración de un predio de 87.000 metros cuadrados que forma parte del antiguo Ramal Provincial P3 del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, con el objetivo de que el Municipio avance con un proyecto de “Corredor Verde” destinado a actividades recreativas, educativas y culturales.

La resolución fue publicada este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y establece que el inmueble, ubicado en la ciudad de Azul, continúa siendo propiedad de la Provincia. El sector corresponde al ramal que antiguamente conectaba Ariel, Azul y Teniente Coronel Miñana.

Según consta en la resolución, el predio no tiene actualmente identidad catastral y no está afectado a otros organismos ni alcanzado por el proceso de transferencia de inmuebles ferroviarios al Estado Nacional.

El Municipio de Azul había solicitado la tenencia y administración del inmueble para desarrollar un proyecto de Corredor Verde, con propuestas recreativas, educativas y culturales orientadas al desarrollo sustentable tanto ambiental como social.

La medida se encuadra en la situación de los antiguos ramales de Ferrobaires. La Provincia recuerda que, tras la disolución de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, los inmuebles afectados a esos servicios quedaron bajo administración del Ministerio de Economía.

Entre los ramales que permanecen en jurisdicción bonaerense se encuentran el Ramal Provincial 2, Beguerie–Olavarría–Loma Negra, y el Ramal Provincial 4, Teniente Coronel Miñana–Sierra Chica.

La resolución aclara que la delegación otorgada a Azul no implica una transferencia de propiedad. Todas las mejoras que realice el Municipio quedarán a favor de la Provincia, sin derecho a reclamo o indemnización.

Además, Azul deberá afrontar los gastos de mantenimiento y los servicios que utilice en el predio y contratar seguros de responsabilidad civil e incendio. Si el Municipio decidiera otorgar el uso del inmueble a terceros mediante contratos onerosos, deberá aplicar el régimen establecido por la legislación provincial y remitir los convenios a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales.

La delegación de tenencia y administración podrá ser dejada sin efecto de inmediato por la Provincia cuando el Ministerio de Economía así lo requiera.

La resolución lleva la firma del ministro de Economía bonaerense, Pablo Julio López.