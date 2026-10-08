Viajes de Veteranos a Malvinas: el proyecto avanza y espera la respuesta del Ejecutivo sobre el financiamiento

El proyecto de ordenanza que crea el Programa Municipal de Viajes de Reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas, presentado por el concejal Marcelo Petehs, del bloque Por Más Libertad, continúa su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante y ahora aguarda la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal sobre el financiamiento de los viajes.

La iniciativa busca retomar una política que Olavarría fue pionera en implementar. En 2008, el Municipio comenzó a enviar veteranos a las Islas Malvinas, a razón de dos por año, y desde entonces 12 Veteranos de Guerra pudieron regresar al territorio malvinense.

Sin embargo, ese programa actualmente se encuentra detenido y el proyecto presentado en el HCD apunta a establecerlo nuevamente mediante una ordenanza que garantice su continuidad.

Mientras el expediente espera la respuesta del Ejecutivo sobre los recursos necesarios para financiar los viajes, otros municipios bonaerenses avanzaron con iniciativas similares, entre ellos La Plata y La Matanza. Días atrás, un contingente integrado por 44 veteranos viajó a las Islas Malvinas.

“Lo que queremos es justamente eso: que Olavarría retome lo que empezó en 2008 y que otros supieron sostener. Estuvimos entre los pioneros y no podemos quedarnos atrás”, afirmó Petehs.

El proyecto plantea así recuperar una iniciativa que durante años permitió que veteranos olavarrienses pudieran regresar a Malvinas y convertirla nuevamente en una política municipal sostenida en el tiempo.