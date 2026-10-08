Viviana Belén Barragán «Belu» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 8 de octubre de 2026 a los 26 años de edad.

Su pareja Enzo; sus hijos: Bastian y Tadeo; su madre Celia; sus hermanos y hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», se imparte el responso en la Capilla Ardiente y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 8 de octubre a las 14:30.

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Nació en Olavarría y vivía en el barrio Sarmiento Norte.