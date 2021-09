Hilario Galli: «Ya parece mucho más claro que estamos más cerca del 7 a 3»

El Secretario de Gobierno Municipal realizó declaraciones y vaticinó ese resultado para las elecciones de noviembre respecto al reparto de los concejales.

Hace una 10 días Bruno Cenizo se convertía en el candidato más votado de Olavarría en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias y en este contexto el Secretario de Gobierno del Municipio, Hilario Galli vaticinó respecto al reparto de concejales después del 14 de noviembre: «ya parece mucho más claro que estamos más cerca del 7 a 3 que del 6 a 4, pero habrá que esperar los números».

Fue allí donde analizó «en todas las elecciones hemos aumentado 10 puntos entre las Paso y las Generales mientras que la oposición aumentó el cinco».

El funcionario de extrema confianza del Intendente Galli habló con el Diario El Popular y analizó el resultado electoral y el nuevo tramo de la campaña. Sobre el Gobierno Nacional aseguró: «no hay plan, no existe un rumbo y el cambio de gabinete no parece demostrar nada nuevo. Para mí, el Gobierno quiere salvarse por estos 55 días que faltan para las Generales y va a tratar de inyectar dinero en los bolsillos que, creo, no va a funcionar». En ese marco analizó la crisis oficialista la que caracterizó como «un conflicto hacia adentro y no hacia afuera porque no tienen plan, ni rumbo. Esta elección fue una pelea entre dos modelos de país y la gente se inclinó por el nuestro»

También fue optimista respecto al resultado seccional de Juntos y en la misma entrevista habló de la posibilidad de que Diego Robbiani sea Senador Provincial «en las Paso estaría adentro. Veremos los movimientos que se generen por el plan del gobierno de inyectar plata en los bolsillos de la gente. Todo indicaría que podemos mantener los tres senadores en la Cámara. Tenemos que salir a buscar más gente y ya estaría demostrado que los tres senadores parecen entrar».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp