Juan Carlos Neves: «queremos que se derogue la ley que legaliza el aborto»

Juan Carlos Neves, precandidato a Diputado Nacional por el Frente Unión por el Futuro estuvo en Olavarría y mantuvo encuentros con la prensa local y con referentes locales.

En diálogo con En Línea Noticias Neves explicó propuestas que llevara al congreso nacional en caso de ser electo: «Para nosotros la campaña es para presentar los planes, exponer y debatir. Por ejemplo la cultura asistencial por la cual millones de personas, de hombres sanos y mujeres sanas que en lugar de trabajar viven del Estado. Nosotros creemos que hay que recuperarlos y cambiar con una cultura del trabajo, hay una serie de planes que tenemos previstos, por ejemplo, el plan Segunda Oportunidad para los que estudian y trabajan dentro los 16 y 18 años para aprovechar que completen sus estudios y adquieran un oficio.»

Mariano Lara y Juan Carlos Neves

Por otro lado el dirigente de Centro derecha, señaló que, «Yo tengo una experiencia personal, pues mi último cargo fue Director de Educación Naval, acá dejamos lo militar de lado pero creemos que le podemos dar una oficio con planes bien integrados entre los Ministerios de Trabajo y Educación y también la parte sanitaria para muchos de ellos y sacarlos de las adicciones. Para el resto como contraprestación de los planes no solo para los jóvenes sino para los adultos que prefieren todo tipo de planes, un curso de capacitación que le permitan insertarse al mercado laboral.»

«No nos gusta la inseguridad, estamos en contra y queremos que se derogue la ley que legaliza el aborto y se cambie por leyes de protección a la mujer, queremos también que se reconsidere la situación de los jubilados que no pueden gozar de los fondos que han juntado durante su vida y que tienen que vivir de una limosna.»

Por otro lado señaló que, «Hay que volver a una Ley de Movilidad Jubilatoria que les permita a ellos vivir de lo que han ganado y no que sea para una obra social, porque eso tiene que ser con otras fondos. Esas son algunas de las cosas que nos gustan, y fundamentalmente lo que menos nos gusta es la corrupción. Que impide realizar las grandes obras de infraestructura, que impide atacar frontalmente el veneno de la droga que también está el narcotráfico y por eso queremos estar en Congreso como un tábano picoteando en la cabeza de los corruptos. No tenemos padrinos, no tenemos sponsor llegamos con las manos libres. No tenemos gente que tiene un pasado político que lo ata o lo complica con determinadas obligaciones, así que solo que proponemos una opción diferente una alternativa.»

Por otro lado señaló que. «Nosotros somos un espacio y centro-derecha que cree que la gente de derecha como en muchos otros lugares del mundo merece una oportunidad, creemos que en el 2023 podemos ser una alternativa, hemos generado un espacio mayor que se llama ENCENDER Encuentro de Centro Derecha, ya hemos participado de la elección anterior. Creemos que podemos ser una alternativa, por eso nuestro lema: Por un país como dios Manda.»

Neves estuvo acompañado por su referente local, Mariano Lara.

