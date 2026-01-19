De Jesús María a la tragedia: Un jinete de Ayacucho pelea por su vida tras un gravísimo accidente

Un grave accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Bragado.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:45 horas, cuando por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

La Amarok era conducida por Damián Melo (47), domiciliado en la ciudad de 25 de Mayo, quien sufrió un hematoma pulmonar y fractura de costilla. En ese vehículo viajaba como acompañante Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar.

Por su parte, la Hilux era guiada por Florencia González (31), oriunda de Ayacucho, quien resultó con fractura en el brazo y pierna derecha. En la camioneta también se trasladaban Stella Maris Correa (61), quien perdió la vida como consecuencia del impacto, y el jinete Aarón Tomás Tort (23), que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por la destrucción de un vaso sanguíneo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y la doctora Melina Cavelli. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas, con un importante operativo a cargo de Policía Vial y la Estación de Policía Comunal de Bragado.

Tort regresaba de Jesús María en donde participó en la jineteada en la categoría Gurupa Sureña.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo” y se aguarda la ampliación de la información oficial a medida que avance la investigación.