Incendio de pastos y árboles detrás del barrio Trabajadores

Un incendio de importantes dimensiones se registró este lunes en un predio ubicado entre la avenida De los Trabajadores, el Camino de los Peregrinos y la ruta nacional 226, en el sector trasero del barrio Trabajadores.

El siniestro fue reportado a las 15 horas, lo que motivó el despliegue de las dotaciones 10 y 11 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría. Las llamas afectaron una superficie compuesta por pastizales, árboles y un cañaveral.

Debido a la magnitud del fuego, una densa columna de humo cubrió la totalidad del barrio Trabajadores durante el desarrollo del operativo. Los voluntarios trabajaron en el lugar por un lapso de dos horas hasta lograr controlar la situación y finalizar las tareas de enfriamiento.