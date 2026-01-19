Cal y Piedra: AOMA negoció 10,5% de aumento en tres cuotas

El aumento será en tres cuotas acumulativas. De esta manera, los trabajadores y trabajadoras podrán hacerle frente a las políticas económicas del Gobierno Nacional, que atentan contra el pueblo argentino.

En un momento difícil para el país, y especialmente para los trabajadores y trabajadoras, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) logró un nuevo acuerdo paritario, tras varios días de reuniones.

Se trata de la rama Cal y Piedra, dónde el Secretario General, Héctor Laplace, negoció con la Federación Argentina de la Piedra, representada por José Alfredo Pizone (en su carácter de Presidente) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) representada por Alejandra Cardona (en su carácter de Directora Ejecutiva y apoderada).

Los afiliados y afiliadas que trabajan en dicha rama se verán beneficiados con un incremento salarial a pagar en tres cuotas, de manera acumulativa: Un 4% en enero, un 3,5% en febrero y un 3% en el mes de marzo.

De esta manera, los trabajadores y trabajadores tienen una buena noticia en medio de un contexto adverso para el pueblo argentino.

