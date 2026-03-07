Figuras de la acrobacia nacional se darán cita en un Festival Aéreo a poco kilómetros de Olavarría

Foto: Cristian Diaz

La ciudad de Rauch, ubicada a unos 120 kilómetros de Olavarría, se prepara para vivir uno de los eventos más importantes de su calendario anual. Este fin de semana, el predio del Aero Club será escenario de “Rauch Vuela 2026”, un festival aeronáutico que genera gran expectativa en toda la región y que contará con la presencia de destacados pilotos y propuestas pensadas para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita y estacionamiento optativo a beneficio de instituciones locales, las actividades comenzarán ambos días desde las 11 de la mañana. El evento ofrecerá una variada programación que incluirá shows aéreos, exhibiciones históricas, vuelos de bautismo, una exposición de industria y comercio y un patio gastronómico.

Entre las principales atracciones se destaca la participación de reconocidos pilotos de acrobacia aérea. Estarán presentes Jorge Malatini, quien volará su avión Pitts, y Roberto Buonocore, que realizará demostraciones con su Yak 55, dos referentes de la aviación deportiva argentina.

El festival también contará con la presencia de otros pilotos y aeronaves como Crowder (Stearman), Basilico (Pitts) y Passano (Max Holste). A su vez, habrá exhibiciones de la Fuerza Aérea Argentina, que participará con el Mentor B-45, y de la Aviación del Ejército Argentino, que presentará el Grand Caravan.

Durante ambas jornadas el público podrá disfrutar de acrobacia aérea individual y en formación, exhibiciones de aviones y planeadores vintage, presentaciones de aeromodelismo y el tradicional vuelo de globo aerostático. También formará parte del programa la Escuadrilla Histórica de la Fuerza Aérea Argentina, uno de los momentos más esperados del festival.

El sábado el show aéreo comenzará a las 14, mientras que el domingo se iniciará a partir de las 12. Ese mismo día se realizará además la inauguración oficial del evento y se presentará la Banda de la Fuerza Aérea Argentina.

En ambos casos, el cierre está previsto para las 18:30, con todas las aeronaves en vuelo en un espectáculo final que incluirá efectos de humo y agua.

Con frecuencia aeronáutica 123.5, el festival vuelve a posicionarse como uno de los eventos más convocantes de Rauch, reuniendo a fanáticos de la aviación, familias y visitantes de distintas ciudades de la región que cada año se acercan para disfrutar de un espectáculo que combina historia, tecnología y destreza aérea.