La comunidad diocesana celebró en Azul el día de la Virgen del Rosario

La celebración se realizó en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Azul y reunió a sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la comunidad diocesana. La tradicional procesión tuvo que modificar su recorrido por las condiciones climáticas.

La comunidad diocesana se reunió este miércoles en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Azul para celebrar el día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad y de la diócesis.

De la celebración participaron sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la comunidad diocesana, que se congregaron para honrar a la Virgen del Rosario.

Durante la homilía, el obispo Hugo Manuel Salaberry sj invitó a los presentes a rezar el Santo Rosario con continuidad y destacó el carácter universal de la Palabra del Señor.

Finalizada la misa, y debido a las condiciones climáticas, la tradicional procesión tuvo un recorrido diferente al habitual y se realizó alrededor de la Plaza San Martín, acompañando la imagen de la patrona en esta jornada de celebración.