Elevan a juicio una causa por abuso sexual contra una menor ocurrido en Olavarría

La Justicia avanzó hacia la instancia de juicio oral en una causa en la que un hombre de 51 años, está imputado por hechos de abuso sexual contra una menor de edad ocurridos en Olavarría entre 2012 y 2014, los datos fueron aportados a En Línea Noticias por allegados a la denunciante quienes además solicitaron expreso pedido de publciación.

De acuerdo con la acusación formulada en la Investigación Penal Preparatoria, los hechos investigados se habrían producido de manera continuada entre enero de 2012 y enero de 2014, en una vivienda ubicada en la calle Maipú al 4400 de Olavarría.

Según la hipótesis fiscal, el acusado habría aprovechado la relación de amistad que mantenía con la madre de la niña para quedar a su cuidado durante las horas en que ella se encontraba trabajando.

La víctima tenía entre 7 y 8 años al momento de los hechos.

La acusación sostiene que los abusos se habrían producido de manera progresiva y bajo la modalidad de un supuesto juego, con indicaciones a la niña para que mantuviera silencio.

La causa también incorporó pericias e informes vinculados con las consecuencias psicológicas y emocionales que, según la investigación, habría sufrido la víctima como consecuencia de los hechos denunciados.

Curaqueo llega a esta instancia imputado en calidad de autor por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño ocasionado en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por una persona encargada de su guarda, conforme a los artículos 119, tercer y cuarto párrafo, incisos a y b, del Código Penal.

Como parte del avance de la causa, la Justicia fijó la audiencia de juicio para el 28 de noviembre a las 13:50.

El debate permitirá que las partes expongan sus posiciones y que el tribunal analice la prueba incorporada al expediente para determinar la responsabilidad penal del acusado.