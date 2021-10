“Larreta habló de desabastecimiento y eso pone en riesgo una medida que toma el Gobierno frente a una pobreza angustiante”

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, cuestionó la negativa de un sector de la oposición a abrir el diálogo postelectoral, defendió el congelamiento de precios como una medida de excepción, al tiempo que cuestionó los dichos de Horacio Rodríguez Larreta sobre un eventual “desabastecimiento”, al considerar que “pone en riesgo una medida que toma el Gobierno frente a una pobreza angustiante”.

“Ante la medida de congelamiento de precios para detener la sangría de los hogares pobres, la oposición ni siquiera espera a ver los resultados y sale a hablar de desabastecimiento”, dijo Tolosa Paz este martes en declaraciones a Radio con Vos.

“Patricia Bullrich, Santilli y el propio Horacio Rodríguez Larreta salieron a criticarme y a rechazar el acuerdo de precios que busca cuidar el salario de la gente. Larreta aseveró que va a haber desabastecimiento, y eso pone en riesgo una medida que toma el Gobierno frente a una pobreza angustiante y mientras el salario se va por la canaleta”, completó Tolosa Paz.

Consultada sobre la expresión “golpe blando”, que Ernesto Tenembaum calificó de “too much”, respondió: “Hay una mirada sobre qué es too much, y too much es decir sin fundamentos que hay una emisión descontrolada cuando en rigor es menor a la que tuvo Macri; too much es decir que tardamos mucho en negociar una deuda que ellos mismos tomaron; too much es decir que te interesa la educación pública cuando destruyeron el sistema de contención de la educación pública”.

“Los mismos que nos endeudaron: Lacunza, Vidal, Macri, Larreta y Santilli se pasean ahora diciendo que el desastre económico es producto de Fernández – Fernández; eso sí que es too much. Posiblemente en tiempo de pandemia no hayamos hecho todo lo que la población necesita, pero háganse cargo”, respondió Tolosa Paz.

La candidata del Frente de Todos también apuntó contra Santilli por la falta de respuesta del ex vicejefe porteño en la entrevista de Tenembaun de ayer, donde no supo contestar por qué afirmaba que el gobierno aumentó la emisión monetaria y dijo que “instalan temas, y ante la repregunta de un periodista no puede explicar lo que acaba de decir un segundo antes”.

“Santilli no pudo contestar porque ellos tienen un relato construido con grandes títulos que pueden sonar muy bien pero no condicen con la realidad”, planteó Tolosa Paz y agregó que “hay que explicarle que este gobierno hizo reformas para poder recaudar mejor, y de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, la Argentina año a año viene con una reducción de la base monetaria, que se mide en relación con el Producto Bruto Interno, donde el año pasado la base era 8,99 y este año es de 7,5”.

Sobre lo que declaró Rodríguez Larreta en cuanto a la voluntad de diálogo, Tolosa Paz remarcó que la “oposición ya había dicho que no se iban a sentar con nosotros” y criticó a Santilli quien “está de préstamo en la provincia y eso lo va dejando cada vez más expuesto”, porque “tiene un jefe que es Larreta, y vienen a construir una carrera presidencial y van a negarse a cada medida que toma el gobierno”.

