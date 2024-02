Las consecuencias de ir a toda velocidad

*Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson





Lo señalamos la semana pasada y lo subrayamos esta. La sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia siguió registrando despidos: se contaron por cientos en los últimos siete días. Sí, cientos. Quien se enteró de la situación manifestó a Volver a las Fuentes que la preocupación es inédita en la ciudad: “a este ritmo la situación será muy grave”. La Unión Industrial de Olavarría estimó la caída de la actividad local de entre 15 y 30%, y la baja se nota más allá de la habitual caída estacional. Los despachos de cementos mensuales del país tuvieron baja del 5% y eso pegó en los fletes, centralmente en las tolvas.



«El derrame es negativo» definió César Longo, presidente de la UIO. Ubicó a las pymes como las más afectadas por la combinación de devaluación, inflación e incertidumbre política. “Si desde la parte política no hay previsibilidad, no hay esperanza y no hay un camino trazado, se nos hace complicado” planteó. Expuso que hay diálogo con el Municipio y con la Provincia, pero no con la Nación. Se refirió a la falta de designación de autoridades e interlocutores válidos, y también a la demora en definiciones y su consiguiente freno en medidas políticas y administrativas. “Se corta una cadena que después es complicado retomarla” advirtió.



El panorama económico derivado de ese contexto preocupa a diversos sectores de servicios, especialmente a los de salud y educación. En ambos casos se espera que la tendencia de salida del sector privado e ingreso al sector público impacte en mayor demanda en obras sociales, hospitales y escuelas de gestión provincial. Respecto de las escuelas, con ello se espera el crecimiento de la demanda en el Servicio Alimentario Escolar. Autoridades y personal de distintos establecimientos locales, especialmente de barrios y localidades más populosos, manifestaron que esperan -y en la medida de lo posible, se preparan- para esa tendencia.



Sobre ese tema, esta semana la Provincia anunció aumentos de los fondos para los comedores escolares. “Kicillof duplicó el presupuesto” se comunicó desde el Municipio para dar detalles de los cupos de desayuno, almuerzo y cajas del programa MESA. En el sector municipal también hubo referencias en el mismo sentido.



“Estamos empezando a transitar una complejidad social” consideró el secretario municipal Cristian Delpiani quien hizo un inicio de comparación con lo sucedido en 2001. Al plantear las demandas que ya recibe apuntó a necesidad alimentaria, de empleo y habitacional. A todo esto, el Polo Obrero se manifestó en la ciudad -en el marco de una movida nacional- con movilización a las oficinas del Ministerio de Capital Humano, al Consejo Escolar y el Municipio. Pidieron kits escolares para familias vulnerables. Criticaron la gestión nacional en relación a la asistencia alimentaria: “Milei y Pettovello le robaron hace dos meses los alimentos a los comedores populares”.



Poco de medido Fue una semana compleja para el tema Estacionamiento Medido. El lunes hubo audiencia en el Municipio con los trabajadores, casi al mismo tiempo que la comuna confirmaba, en un comunicado, algo que se dejaba entrever en la primera de las comunicaciones emitidas el viernes anterior tras el despido de los 20 trabajadores: la historia entre el sistema de Soluparking y el servicio llegaba a su fin. De todas maneras, queda una pregunta en el aire que probablemente será respondida en las próximas horas, dependiendo la celeridad del futuro del sistema. ¿El Municipio derogará la ordenanza del sistema y generará una nueva para moldear un nuevo sistema o metodología de trabajo? Si no deroga, deberá convocar a licitación teniendo en cuenta los parámetros que rigen de dicha normativa, aprobada justamente antes de la llegada de Soluparking. Volviendo a la coyuntura de la semana, desde el lado de los trabajadores y el gremio hubo sorpresa por la decisión, así como también incertidumbre: el Municipio actualizó la información sobre las negociaciones con la empresa, se puso a disposición pero no hubo garantías en torno al futuro laboral … se consideró, al menos en la interpretación, que era una discusión entre la empresa y los trabajadores.



Otro punto que quedaba claro al 100% es que el Municipio exigía una serie de puntos para prorrogar por seis meses el servicio y que uno de ellos era que el aumento de la tarifa que estaba dispuesto a otorgar era bastante menor al solicitado por Soluparking. Más allá de atrasos en la tarifa, respondía a cierta lógica: como dijimos en la edición anterior, la empresa solicitaba más del 250% de incremento cuando los aumentos dispuestos por la comuna rondaron 100%.



Lo concreto es que en medio de esta situación, el Ministerio intervino en el caso y citó a todas las partes a una audiencia que será el próximo jueves. Allí se intentará lograr un acuerdo de todas las partes, aunque la situación parece bastante sentenciada. También apareció la Asociación de Bomberos Voluntarios, una de las citadas a la audiencia en Trabajo. Su titular, Hugo Fayanás, señaló que tal como pasó con varios sectores, la situación los tomó por sorpresa y dejó en claro que con ellos hubo un comportamiento ejemplar de la empresa que pagó los cinco años en tiempo y forma. Actualmente, representaban para Bomberos un ingreso de 6 millones de pesos mensuales que eran utilizados en “gastos corrientes”. Admitió que es un “duro golpe” y que se reunirán con el Ejecutivo -Fayanás mencionó específicamente a Wesner- para tratar de encontrar una solución. Faltaba una voz, que empezó a cerrar un círculo y, al menos, exponer la situación de forma completa: la empresa emitió un comunicado titulado “nuestra verdad” y allí tuvieron un repaso de lo sucedido los últimos cinco años.



Con críticas a la gestión Wesner por esta negociación, pero dejando entrever una postura poco más dura con la gestión Galli. Repasemos: señalaron que los cinco años de la gestión del Servicio tuvieron pérdidas y aún así pagaron en tiempo en forma a los trabajadores y a la Asociación de Bomberos. Aseguraron que insistieron aún a pérdida para finalizar la concesión y “bajo promesas de renovación” que no explicaron sobre quién las realizó. Además, tuvieron esperanzas de trabajar “con tarifas ajustadas a lo dispuesto en la normativa” y denunciaron que “durante nuestra gestión se incumplió reiteradamente con los ajustes, generando las pérdidas mencionadas”.



Es decir, que durante gran parte de la gestión Galli hubo menos subas de las que correspondía -o al menos pretendía- Soluparking. Catalogaron como “magra” la prórroga que el Municipio les otorgaba “con un incremento tarifario con el que continuábamos perdiendo dinero por otros 6 meses, lo que era imposible afrontar por nuestra situación financiera”. Sobre este punto ya nos explayamos.



Quizás la denuncia más fuerte que se hizo fue exponer que había “rumores” de que “ya tenían resuelto con quién operar el estacionamiento en el futuro, posiblemente olvidándose del personal que quedó sin trabajo y de los aportes a Bomberos Voluntarios”. En paralelo, vale decir, está el caso de Bahía Blanca (que ahora es gestionada por Unión por la Patria). Se acordó con la Universidad de La Plata la gestión del Estacionamiento Medido en el distrito, mediante una aplicación que se utiliza en más de 60 Municipios de toda la Provincia. ¿Habrán hecho referencia a esta situación? Señalaron que ante toda esta situación y ante la inminencia de que dejarían de gestionar el Estacionamiento Medido despidieron a los trabajadores. De hecho, patearon la pelota al Municipio y desearon -con una chicanita- que “el paso del tiempo nos dirá si el Municipio tiene la suficiente empatía y sensibilidad que manifiesta en sus dichos a la prensa como para no dejar a 22 trabajadores en la calle, convocándolos a incorporarse con quién se haga cargo de la gestión de estacionamiento”.



Lo concreto es que durante el viernes y el lunes mucha gente, por inercia o por miedo a recibir una multa, siguió comprando abonos, poniendo el estacionamiento medido y cargando saldo en la aplicación, que nunca avisó de esta situación. Fue uno de los pedidos del Municipio: que devuelvan el dinero que se había cobrado esos días, incluso de multas. La empresa anticipó que sus oficinas -y mediante la aplicación- se podrán cargar datos para poder recibir el dinero de vuelta. Vaya a saber cuántos podrán -y tendrán ganas- de hacerlo y cuántos simplemente lo dejarán como una anécdota del final de Soluparking en Olavarría. El jueves habrá novedades y es difícil arriesgar qué puede suceder: si es cierto que sin sistema de Estacionamiento Medido (más allá de alguna postura particular sobre el sentido de pagar para estacionar en un lugar público) no se podrá estar mucho más. El punto más importante fue la gran cantidad de quejas que se recibieron por la situación del tránsito en horas pico en la ciudad. Que no escapa probablemente a situaciones de decenas de ciudades en el país, pero que justamente es el espíritu del Estacionamiento Medido. Sindicato de Municipales ¿búsqueda de respuesta? Se iniciaron las medidas acordadas en asamblea por los trabajadores municipales.



Desde el STMO se expusieron riesgos y fallas de las condiciones de seguridad e higiene en dependencias municipales. Otra vez, el Hospital fue el epicentro de la postura gremial. Si bien el sindicato tiene un punto (la crítica del aumento unificado del 30% para todas las categorías sin distinguir de los que cobran menos y cobran más, aún con el bono de 80 mil pesos) hay una metodología que en la negociación quedó demostrada su incompatibilidad pero, también, una metodología de reclamo que empieza a mostrar más límites que fortalezas. Es que tomar siempre la misma medida no siempre generará el mismo resultado: la acumulación de protestas en el Hospital (con todo lo que eso significa) pone en el ojo de la tormenta cada vez más al sindicato. El aumento por decreto de Wesner, aún con el punto flojo de dar 30% para todos por igual, es una variable que no sólo impacta en el bolsillo del trabajador, sino también en la forma de protestar.



¿Por qué hablábamos de una incompatibilidad en la negociación? Porque en la gestión anterior las negociaciones se dilataban y, por lo general, se daban sumas retroactivas por el tiempo negociado. Aquí la inflación del primer mes de Milei fue demasiado importante: 25% en 30 días -e incluso estamos más cerca del 50% si contamos lo que siguió- requería otra respuesta que no sea la dilación de la discusión. Si bien las acusaciones de retrasar las negociaciones fueron cruzadas, no alcanzaría esta vez con un retroactivo y una negociación más larga. También es cierto que José Stuppia tuvo una importante exposición en los medios y el reclamo salarial no gana, aún, un peso del que al menos ameritan sus propias afirmaciones. ¿Es una pérdida de peso dentro del sindicato o no hay un convencimiento unánime en torno a la importancia del reclamo? Fue una semana donde los cuestionamientos internos se hicieron saber e incluso ganó visibilidad otro gremio municipal: el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Olavarría (SOEMO) que se presentó en redes como formando parte de la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia.



La incompatibilidad en el reclamo, claro, tiene el eje en que el lugar es sensible: lo sabe el sindicato, el Municipio pero también los vecinos.



Los dichos de José Stuppia van por dos carriles que pueden considerarse paralelos. Por un lado, en la crítica al Ejecutivo y la decisión de dictar la suba salarial por decreto afirmó que “ellos no están dispuestos a negociar” seguido de una descripción en la que define al equipo de gestión como “novatos” y que se manejan por “imposiciones”. Al mismo tiempo, insistió en que la intención de sostener las medidas de fuerza es “seguir negociando” en la mesa paritaria. Esta contradicción es la encrucijada en la que el STMO se sabe: ¿tiene sentido guardar expectativa de convocatoria a discutir paritarias?



A los límites de la metodología de protesta, a la sensibilidad del punto de reclamo y a la dificultad del STMO para instalar el conflicto colabora un aspecto que hasta ahora se mantenido: no hay respuesta pública desde el Ejecutivo. El silencio deja a José Stuppia sin diálogo para encarrilar la negociación, pero también sin confrontación para validar su posición. Aquí vale la misma observación para Maximiliano Wesner: tomar siempre la misma medida no siempre generará el mismo resultado.



Otro conflicto, sobre ruedas El transporte público tuvo una semana de novedades y creciente problemática. Desde la UTA se había declarado una medida de fuerza tras el fracaso de la quinta reunión de negociación paritaria. Pero a último momento, se llamó a conciliación obligatoria y se levantó el paro que iba a afectar al transporte de corta y media distancia en todo el interior del país. El marco ya estaba planteado cuando una decisión del Gobierno Nacional sumó más tensión: se anunció la eliminación del Fondo Compensador que subsidia al servicio en el interior del país. La decisión se explicó en la intención de redirigir subsidios (sin dar más detalles de cómo se aplicará y a quién), pero casi de inmediato desde gobiernos provinciales y municipales se adelantó el riesgo que corre la continuidad de las empresas y que el impacto va directo a la suba del boleto.



Incluso, en el marco de una total informalidad, choferes de colectivo avisaron a los pasajeros en los últimos días que las frecuencias cambiarían a media hora, una hora, dependiendo la línea y el recorrido, entre quejas y resignación acerca de la relación precio del pasaje y la quita de subsidios. Oficialmente, desde la comuna no se informó todavía cómo continuarán la gestión de las empresas en medio de rumores de unificación del precio del boleto en todo el país y búsqueda de frenar el duro impacto que implicará la medida tomada por el liberal libertario. Los intendentes bonaerenses Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Javier Martínez (Pergamino), Pablo Petracca (Junín) y Santiago Passaglia (San Nicolás) firmaron un comunicado planteando su “preocupación” junto a jefes comunales de ciudades de otras 9 provincias. “Esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país” sostuvieron para adelantar que “evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales”.





¿El detalle? Los intendentes bonaerenses que nombramos son del Pro, el sector aliado de La Libertad Avanza en la gestión nacional y que justo por estos días está “estrechando lazos” en una negociación que tiene a Mauricio Macri cara a cara con Milei después del fracaso de la Ley Ómnibus. ¿En qué condiciones quedan los dirigentes del Pro con responsabilidades de gestión para relacionarse con la Nación? El escenario nacional, y por consiguiente el local, está aún en reacomodamiento de la mano de la reconfiguración del oficialismo. No hay que descartar rupturas y acercamientos sorpresivos en todos los sectores.



Si esta nueva relación entre Mauricio Macri y Javier Milei conduce hacia una integración del Pro y La Libertad Avanza, ¿qué pasará en Olavarría? ¿Habría acercamiento local? Por ahora todo es incertidumbre y especulación. Los organismos nacionales de Olavarría, bien gracias



Es una consulta que crece con el correr de los días. La interpretación es: “si a Milei le gusta ir tan a fondo, ¿por qué no acelera las designaciones en los organismos como Anses, Pami y demás? Así podría ayudar a un montón de gente”. La cuestión es que las designaciones no están … y parece que se van a demorar un poco más. Hagamos un repaso de lo que sucedió hace unos años. En 2019, luego de asumir Alberto Fernández, designó a Alejandro Vanoli como titular de Anses a nivel nacional. Con la pandemia todo se demoró. Y con el lío de las filas de jubilados en medio del distanciamiento social … lo eyectaron. En su reemplazo, llegó María Fernanda Raverta y en mayo de 2020, Maximiliano Wesner (el actual intendente) asumía en la UDAI local de Anses. Hasta aquí podría ser un remedio para los ansiosos que esperan designaciones, pero hay diferencias. Importantísimas. En 2020, tras la ida de Macri, el delegado local de ese entonces, Marcelo Fabbi, continuó en el cargo al menos dos meses más, hasta febrero. Y tras su salida, desde febrero a mayo que asumió Wesner, una empleada fue designada como titular interina hasta tanto se resuelva la designación definitiva. ¿Cuál es la diferencia? Wesner dejó la titularidad de la UDAI el 10 de diciembre, cuando asumió como intendente, y … nada más.



Hoy Anses Olavarría no tiene alguien que lo dirija. Y la situación se complejiza aún más cuando la demanda social creció en las últimas semanas. Incluso hubo alguna molestia vinculada a esta situación: desde el Municipio la demanda social creció exponencialmente en las últimas semanas (como ya mencionamos) pero “se vuelve imposible articular con Anses, es mandar a la gente a que se pelee con los empleados, que no pueden decidir. Es preocupante”.



En PAMI la situación es similar, aunque con un poco más de luz en el horizonte: con designación nacional, también hubo hace un mes designación regional y eso arroja ciertas certezas en torno al funcionamiento de la obra social de los jubilados. El chillarense Pablo Disalvo asumió como sucesor de Nelson Sombra en la UGL XXX de PAMI ubicada en Azul y hay una referencia para trabajar desde la delegación local … que por ahora no tiene absolutamente ninguna novedad. Por cierto, y en tramos de interpretación política: esos lugares le corresponden a La Libertad Avanza, signo político que gobierna la Nación: ¿habrá lugar para Celeste Arouxet o alguien de su espacio? El avance concreto del Pro dentro del gobierno, ¿abrirá un lugar para la ex gestión municipal que se muestra muy cerca de Diego Santilli? Incluso hubo rumores de un arribo del actual diputado nacional y referente de Ezequiel Galli al gabinete de Milei … todo puede influir.



Cortitas Manifestación del Conicet. Se convocó para el miércoles en el campus de la Unicen en contra de los recortes del gobierno nacional tanto en la Universidad como en el organismo de investigación. Camino al 8M. El HCD presentó los reconocimientos Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda de este año en la voz de la flamante presidenta de la comisión de género Hosanna Cazola. En tanto, la Asamblea Feminista y Disidente de Olavarría lanzó una convocatoria a organizar actividades y para ello habrá reunión abierta el próximo lunes.