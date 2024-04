Las consecuencias de tener otro país

Por Josefina Bargas y Alexis Grierson

Las reglas de Javier Mieli para la quita de subsidios en tarifa de servicios públicos y el desfinanciamiento de la educación universitaria. El desempleo, la pobreza y su impacto en distintas demandas al estado. Kreplak en Olavarría y Arouxet a Anses.

Quita de subsidios brutal

Es una frase que no dijimos nosotros: la dijo durante la semana el subgerente de Administración de Coopelectric, Enrique Lospinoso en una nota con Claudia Bilbao donde explicó la suba tarifaria de la energía eléctrica.



Explicó que la suba, ahora, es total tras la quita de los subsidios. En febrero aumentó sólo para los usuarios de ingresos más altos y ahora lo hará para todas las categorías, además de las empresas y comercios.



Esto es uno de los tantos datos que analizaremos en torno al “otro país” que plantea Milei. Ni siquiera hubo discusión de si las subas deberían ser graduales o en shock: fue sin anestesia.



Lo concreto es que más allá de la cuestión técnica, las subas para todos los usuarios serán muy importantes. Justamente, el funcionario de Coopelectric hizo especial énfasis en que los aumentos tienen que ver con la quita de subsidios a la distribución mayorista de la energía. Incluso, que aquellos que quieran -y reúnen las condiciones- para adherirse a la Tarifa Social pueden hacerlo.



Y, más allá de que Coopelectric intente “desligarse” del aumento -es decir, que la crítica no vaya hacia la cooperativa- las subas van entre el 180 y 200%. ¿Qué explicaron? Que durante 2023 prácticamente no hubo subas. Lo cual es técnicamente cierto. Pero en este contexto, con salarios prácticamente congelados … pasar de un usuario de tarifa social con un consumo de 160 kilowatts que pagaba de valor final de factura 2300 pesos pasa casi a 8.300 pesos es algo importante.



“En dos meses se fue la tarifa a estos valores. Pero hace un año que no se ajustó la tarifa. La evolución de cómo hubiera sido con el ajuste parcial, como se ajusta en cualquier otro insumo por ahí acompaña el mismo criterio. Lo que pasa es que ahora en dos meses pasa de una factura de 40 mil pesos a casi 170 mil pesos” resumió Lospinoso.



Pero faltaba algo más grave: la situación con el comercio, la industria y las instituciones. “En los comercios fue brutal la quita de subsidio para los consumos desde el 1 de febrero. Y ese incremento para el usuario residencial era del 100, acá es del 200% que es los usuarios que más facturan con más diferencias están recibiendo ahora”. Con un detalle: aún faltan recibir aumentos.



Las facturas asustan, para qué mentirles. Ninguna baja de 150 mil pesos mensuales, e incluso llegan a cifras irrisorias.



Volvamos a las medidas: si algo falló en el gobierno de Alberto Fernández es que no se animó a dar ninguna discusión de verdad. Siempre una marcha atrás, siempre el temor al costo político … el miedo fue el verdadero costo. Que su fuerza pagó carísimo. La particularidad es que Milei ahora da estas discusiones pero con sus reglas. Y sus reglas distan mucho de la política tradicional.



El shock económico que dio con la liberación de precios fue tal, que hasta el propio gobierno lo padeció, ¿Se le fue la mano a las prepagas? Si, claro. En las empresas de servicios prevalece el “recuperemos lo perdido y aumentemos lo que podamos por las dudas” según reconocieron varios integrantes del sector. Ese “por las dudas” está destruyendo a los sectores medios y también a las empresas y pymes, que son privilegiadas en ver cómo sube el agua -que ya pasa el cuello- y no ven la famosa reactivación en V.



El presidente de la Unión Industrial, César Longo, hizo un panorama no sólo bastante claro del sector, sino también de ser empresario de una ciudad de estas características. Reconoció que “no hay ninguna actividad que se mantenga, todos han bajado mucho” y que si bien se evalúan despidos en varias empresas por la paralización del sector “para mucha gente, sus colaboradores y empleados, son amigos, tienen familia. Entonces tratan de de bancar lo que más puedan porque, siempre decimos, los empresarios somos optimistas por naturaleza. Tenemos que ver que haya un horizonte que se va a acomodar y tratamos de estirar lo más lo más posible la mano de obra”.



De todas maneras, reconoció que el desempleo “es un riesgo en la medida que no se reactive” la economía. Y la luz al final del túnel no se ve. “Sobre todo el tema en las canteras, realmente están paradas. He hablado en estos días con empresarios de ese rubro y sostienen que si no levantaba, tenía que suspender empleados”, lo que planteó como el primer paso hacia los despidos. “Por eso digo que se debería reactivar rápidamente en los próximos meses, porque si no, no sabemos qué es lo que puede pasar con el empleo” añadió.



Todo esto coincide con la partida de la multinacional que gestionaba la histórica -y con historia complicada- empresa de fertilizantes de Colonia Hinojo. “En este marco, para el negocio minorista global de Nutrien, hemos decidido desinvertir en la Argentina, Chile y Uruguay, y centrarnos en nuestro negocio minorista en Brasil y otros mercados a nivel mundial” indicaron.



Ante la incertidumbre de qué pasaría con los trabajadores de la planta de la localidad del distrito, se indicó que la planta será vendida a otra firma y se mantendría la actividad, solo que a cargo de otra empresa. De todos modos, todo quedó en un signo de pregunta grande: después de varias consultas, es difícil determinar hasta a qué gremio pertenecen los trabajadores.



Volvamos a las tarifas: en la emotiva inauguración de un merendero dentro de club El Fortín, que cobijará a más de 800 niños y niñas, el presidente de la entidad, Leandro Lanceta, empezó a mostrar una cruda realidad que viven -y se profundizará- con las instituciones locales: tras indicar el valioso crecimiento del club, dijo en diálogo con En Línea Noticias que “puntualmente este mes, a mí me preocupa y lo hemos hablado en la Unión de Clubes, a nosotros nos aumentó cerca del 400%, nos vino una boleta de cerca de 700 mil pesos de luz, cuando estábamos pagando cerca de los 200 mil pesos”.



La gran pregunta es ¿cuál será el límite? se prevén aumentos importantísimos también en el gas, a meses del inicio del invierno. El gobierno nacional cumple con el objetivo de desordenar la clase media y empobrecer aún más a las clases bajas, ¿cuál será el fin?



Uno busca llegar al optimismo planteado por César Longo, pero también es cierto que a medida que transcurren los días es muy difícil ver la luz al final del túnel.



¿Más ejemplos? En la reunión de la Federación de Sociedades de Fomento, que busca rearmarse tras un parate bastante prolongado desde la gestión Galli, se graficó de forma informal lo que sucede con algunos barrios de Olavarría: no “hay hambre” pero “hay situaciones complicadas”. Justamente, la Federación busca una red de contención social en lugares que por más que llegue el Estado local, no es suficiente.



De hecho, se ejemplificó con el barrio El Progreso, “que está muy complicado” se dijo textual. ¿Una de las razones? La quita por completo de la asistencia a los comedores desde la Nación. Otra decisión de shock.



En esa reunión también las sociedades de fomento y juntas vecinales con sede propia hablaron del costo del mantenimiento de sus sedes con la suba de electricidad. Las que expusieron sus facturas hablaron de cobros de entre 40 y 50 mil pesos, que saben será mayor en los meses que vienen. El alquiler de salones, uno de los ingresos más fuertes para estas organizaciones, no alcanza para sostener el mantenimiento edilicio.



Lucas Miriuka -ministerio de Trabajo, gestión Kicillof- volvió a hablar esta semana y dejó frases más duras: dijo que recibe “entre 10 y 15 personas por día” por motivos de despedidos o preocupación por su continuidad laboral. “Es una situación que no la vi nunca” afirmó.



“En Minería hay 76 despidos a la fecha desde que comenzó el año. Están dando el año por perdido porque no hay perspectiva de obra pública” hasta fin de 2024 agregó, y algunos sectores vinculados al rubro adelantaron -en una nota publicada por Central de Noticias- que “se viene una ola de despidos y suspensiones”.



¿Algo más? El fuerte rumor del cierre de Cerro Negro, en principio, por dos meses por sobreproducción, según publicó Sergio Di Pino en Infocielo. Desde el Soeco se señaló que el parate alcanzaría a la línea de producción de ladrillos. Los dos meses podrían transformarse en más si esto no cambia y no hay buenos antecedentes: LOSA, empresa del mismo grupo empresario que Cerro Negro, cerró sus puertas definitivamente en enero de este año. Despidió a 45 trabajadores contratados y reubicó otros 55 en…Cerro Negro.



Pero sigamos en este nuevo país que plantea Javier Milei, con sus propias reglas -incluso más propias que todo La Libertad Avanza-. Ejemplos sobran.

No es una marcha cualquiera

El martes 23 de abril puede haber un mensaje fuerte. Que excede a la política, más allá del cambio de reglas que planteábamos al principio (y que justamente buscan partidizar). Las universidades de todo el país convocaron a una movilización en defensa de la universidad pública en un contexto dramático de congelamiento de presupuesto, acuerdos que no son acuerdos y un fuerte enojo con el manejo del tema.



Volvamos: cambio en las reglas. Milei con todo esto busca “auditar al 100% las universidades públicas” desde un organismo externo a la Auditoría General de la Nación, algo que es inconstitucional, dado que violaría la autonomía universitaria. ¿La respuesta? “Por algo no quieren ser auditados … corrupción”.



El presidente lleva el debate al límite, basado en su pensamiento de que, por ejemplo, las ciencias sociales no aportan nada a la sociedad actual. ¿Qué hacemos? Se cierran. El problema es que por lo visto, tampoco las ingenierías, tampoco las ciencias exactas, ni las económicas, a las que catalogó de “adoctrinadoras” por enseñar a Marx.



Con todo esto, el tiempo pasa. Y como decíamos al principio, el 2024 encuentra a una camada de primera generación de universitarios recibidos, con empresas propias, emprendimientos propios, proyectos de vida que nacieron producto de esa carrera universitaria. Quienes escriben pueden dar fe de ello.



La Unicen -que es la que nos atraviesa en Olavarría y la región- ha sido el faro de cientos de sueños que en otro tiempo quedaban truncos por la distancia, por los costos. Por un montón de cuestiones que hacen que la educación universitaria sea gratuita, pero no de libre acceso. Hoy lo es, en su gran mayoría, por el nacimiento de nuevas casas de estudio no sólo en Olavarría y la región, sino en todo el país.



Con todo esto, vayamos a la coyuntura: la Unicen -y la gran mayoría de las universidades del país, por no decir todas- tienen el mismo presupuesto de 2023, es decir, un 240% abajo de lo que deberían percibir este año (por la inflación). Con el mismo presupuesto, como mucho, el normal funcionamiento sin consecuencias más graves llega hasta fines de mayo.



El tiempo corre y los rectores de las universidades, en conjunto con los sindicatos docentes, no docentes y los estudiantes decidieron convocar a esta gran movilización que tendrá epicentro en Capital Federal (donde atiende Dios, dicen muchos) pero con réplicas en todo el país. Olavarría será uno de esos puntos.



Con otra particularidad: hay adhesión de gremios y centrales obreras, como la CGT, por lo que el movimiento obrero y los estudiantes volverán a movilizarse en conjunto casi que desde el Cordobazo de 1969.



Es una movilización que, a priori, desde el gobierno nacional intentan subestimar y ensuciar -como el anuncio de acuerdo de aumento presupuestario extraordinario que no fue tal, incluso fue un ofrecimiento que no era suficiente para las universidades- pero que cobra cada vez más volumen: pareciera que los planetas se alinearon y la movilización concentrará a todos los sectores universitarios y sumará adeptos de todos los sectores, incluso, de ciudadanos en general.



Puede marcar el primer gran hito contra Milei. Es, quizás, el punto débil de las nuevas reglas que intenta plantear el libertario. Está avanzando contra todo sin respetar las normas. La educación gratuita en Argentina, hoy, parece incuestionable: es un tema que atraviesa a familias enteras que fueron testigos de sus hijos, sobrinos y hasta nietos recibidos de una profesión. Probablemente, esos padres, tíos y abuelos estarán acompañando para que los hijos sean la segunda generación de trabajadores siendo universitarios en Argentina.



Y no, defender la universidad pública con argumentos y claridad sobre el tema no nos hace ni zurdos, ni kirchneristas, ni comunistas. Tampoco tiene nada de malo hacerlo desde esos lugares: sirve para explicar que el tema entero nace del sentido más común que se puede encontrar. El mismo que Milei utiliza para avanzar en un montón de temas.



Aclaración más que necesaria: las universidades lejos están de ser perfectas, tienen cosas a mejorar y hay luchas históricas que desde distintos sectores se vienen dando para lograr cambios. Pero no dejan de ser luchas internas que respetan la autonomía de la universidad y abogan por su mejora, no por la caída de los puntales de pertenencia al ámbito público y gratuidad.



En esas discusiones, cuestionamientos, luchas y encrucijadas que buscan llegar a mejoras se monta el accionar de la gestión nacional para avasallar (o a menos intentar avasallar) organismos y servicios. Hablamos de subsidios a servicios públicos y de universidades, pero también vale el cine, el desarrollo de la ciencia, la seguridad social, la salud y para muchos otros ámbitos.

Una alarma que no para de sonar

Ya mencionamos la caída del empleo. Sumemos la inflación, la baja del consumo en alimentos y la suba de la pobreza. “Tiempos oscuros y difíciles nos aguardan” le decía el mago Dumbledore a Harry Potter.



En los últimos días, desde distintos sectores se dieron señales que deberían, al menos, hacernos prestar atención a cómo se combinan los factores que ya mencionamos.



Las palabras del pediatra Gastón Seambelar fueron más que elocuentes. “Encontramos que hay vastos sectores de la población en los cuales si bien el peso (de los niños) está bien, cuando uno interroga a las madres (que son mayormente las que llegan al consultorio) nos encontramos que hay serias dificultades para una alimentación adecuada. Hablamos de madres que por ahí no tienen trabajo y alimentan con planes que son insuficientes por la inflación, pero también madres que tienen trabajo y sueldo fijo, pero no les alcanza más allá del 15 para comprar todo lo que quisieran darle a sus hijos. Lo vemos en el interrogatorio, quizá todavía no vemos déficits nutricionales manifestados como enfermedad” dijo en una entrevista con Radio Olavarría.



El riesgo es latente para el pediatra. Lo podemos ubicar en cómo se combinan los indicadores que enumerábamos primero: los nuevos pobres son personas con “trabajo y sueldo fijo” jaqueadas por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, incluso acordados en paritarias formales. Esto es también parte del gran cambio de reglas de la economía nacional.



La semana también tuvo el regreso de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género. Se presentó con una “nueva conformación” mediante la incorporación de organizaciones sociales que no venían participando. “Nos encontramos con algunos lazos rotos” definió la directora de Mujeres, Género y Diversidad municipal, Patricia Pérez. Expusieron problemas vinculados a aspectos legales de atención puntual de la violencia de género sobre los que pretenden cambios, pero también evidenciaron que una economía en caída lleva un correlato con el aumento de la violencia.



“Estamos recibiendo a diario, además de una demanda por acompañamiento específico en casos de violencias por razones de género, una fuerte demanda por alimentos y por cuestiones vinculadas a lo habitacional” expuso la directora.



En esa conferencia, la representante de la Defensoría Pública del ámbito judicial, Silvana Valente, sumó otro dato más: “hay una caída importantísima de sectores sociales que antes recurrían a un abogado particular y que hoy piden el servicio de la defensa pública para su asistencia”. La verificación es por partida doble, tanto por hombres que se quedan sin trabajo como por el aumento de las denuncias de violencia intrafamiliar que reciben.

Mientras tanto, la gestión

Salud fue una de las áreas con novedades destacadas a lo largo de la semana. El viernes a la mañana estuvo el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, en la ciudad. Es que se realizó el Pre Congreso de Salud Provincial: se reunieron representantes de los diez municipios que componen la Región Sanitaria IX para definir los principales temas de gestión del área para llevar al Congreso que se realizará en los primeros días de mayo en Mar del Plata.



El primer dato fue el regreso de Olavarría a estos encuentros. Es que en la gestión de Ezequiel Galli, el distrito no participaba de las reuniones regionales. “Poder estar en Olavarría hablando de salud para la región es un cambio en la página de la historia y también es un llamado de atención” definió Kreplak quien -tras plantear su doble condición de “trabajador de la salud” y “militante político”- amplió “los que trabajamos en salud estamos muy acostumbrados a trabajar entre nosotros aunque haya distintos colores políticos”.



En el CEMO se reunió una buena cantidad de autoridades y trabajadores de la salud. Estuvieron los intendentes Maximiliano Wesner; de Azul, Nelson Sombra; de Bolívar, Marcos Pisano; de General La Madrid, Martín Randazzo; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; y de Laprida, Alfredo Fisher. Además, estuvo la jefa de gabinete de Olavarría, Mercedes Landívar, el senador provincial y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Eduardo Bucca. Estuvieron los secretarios de Salud de los municipios. Olavarría no tiene, presentado como principal referente estuvo Fernando Alí, uno de los destacados de la semana en cuanto a la gestión municipal.



Antes de iniciar el Pre Congreso, Kreplak se reunió con los intendentes y autoridades políticas de los municipios por más de 40 minutos en un encuentro cerrado y hasta con “custodia” en la puerta. Después de eso habló con los medios. Planteó la necesidad de pensar “el financiamiento del sistema de salud ante una crisis económica muy grande. Cómo fortalecemos el sistema de financiamiento, el recupero de la seguridad social que cubre el 65% de la población de la provincia de Buenos Aires, pero en un territorio donde la atención es mayoritariamente pública”. En línea con lo que venimos diciendo en esta edición de Volver a las Fuentes, claro que la salud es un gran indicador del impacto de la crisis económica.



Ese fue también uno de los ejes principales del discurso de Wesner en la apertura del Congreso, aunque también buscó dejar expuestos sus lineamientos de gestión. “Cercanía en el acceso y la equidad” definió y acto seguido enfatizó el “contexto muy adverso” en cuanto a lo económico en que se desarrolla la gestión donde “el esfuerzo es máximo”. “Los costos de medicamentos, descartables, contratos de servicios, son cada vez más abultados y se incrementan por encima de cualquier índice” explicó. Sumó a ello la “no respuesta” de prepagas y obras sociales.



El intendente enumeró sus lineamientos de gestión sobre “apuntalar el recurso humano” y mejoras edilicias en los CAPS y hospitales de Hinojo, Sierras Bayas y Espigas. “Nuestro sistema de salud lo pensamos de manera descentralizada en nuestros 27 CAPS y hemos pensado en llevar más cerca de la puerta de cada uno de nuestros vecinos las especialidades de base. También tiene que ver un modelo de cuidados progresivos que ya estamos implementando”.



Un día antes también hubo visitas. El jueves estuvo el director provincial de Salud Mental, Mariano Rey, de recorrida por el Hospital de Hinojo con autoridades de salud de Olavarría y el director de Región IX, Ramiro Borzi. En ese caso, el funcionario provincial no hizo declaraciones públicas -no hubo aviso a los medios de su visita-, mientras que el subsecretario Fernando Alí aludió a la doble labor del centro de salud hinojense. La “mayor capacidad de respuesta a la comunidad” es el objetivo con el CAPS y con el hospital especializado en salud mental.



Sigamos en retroceso: vamos al martes. Wesner recorrió el Hospital Héctor Cura y compartió reuniones con integrantes de Pediatría y Enfermería. Allí, definieron “empoderar el rol del sector de enfermería mientras que articularán las guardias de adulto y pediátrica para que este último servicio tenga refuerzos en tiempos de enfermedades respiratorias y bronquiolitis” que es justamente la época que se inicia.



Alí hizo saber que las decisiones que tomó el jefe comunal partieron de “una propuesta de toda la organización de salud”. Por otro lado, en ese marco, se supo que Virginia Buzeki quedó a cargo de la Jefatura de Pediatría.

Suspensión y después

En la edición anterior de VAF hablamos de la denuncia interna que investigó el Municipio y que avanzó hasta la denuncia penal tras haber detectado que se criaban gallos de riña en instalaciones de La Máxima desde hace al menos 5 años.



En el inicio de esta semana hubo consecuencias personales: siete empleados de esa área fueron notificados y suspendidos de sus puestos de forma preventiva durante 2 meses.



A eso se sumó algo que sucedió un día después de conocidas las suspensiones laborales: se conoció que el Municipio lanzó una “búsqueda interna” de trabajadores para ser incorporados a La Máxima. ¿Es la intención de cubrir la labor del personal que ya no está? ¿O es un anticipo de despidos? Vamos a tener que esperar para las respuestas.

Arouxet a Anses, finalmente

El jueves quedó confirmado y concretado: Celeste Arouxet es ya la nueva Jefa Regional de Anses. Tuvo que esperar un mes desde que se conoció su designación hasta que se hizo efectiva.



Es un salto importante en la trayectoria de la dirigente libertaria y que permite -a priori y con mucha anticipación- proyectarla hacia 2027. Es que hay que recordar que no puede volver a ser candidata a concejal en 2025 porque ya fue electa en dos periodos consecutivos en 2017 y 2021. Todo esto siempre pensando en el plano local, claro que puede trascenderlo y ahí la historia será otra.



Lo concreto es que Celeste Arouxet dejó su banca en el Concejo Deliberante. El tema del reemplazo, como ya habíamos adelantado hace algunas ediciones, tuvo un firulete. El viernes a la mañana se hizo una sesión del HCD donde se aprobó la licencia desde el 15 de abril. La reemplazante -la tercera candidata de la lista de 2021 de Avanza Libertad- es Soledad Gómez Cataldi, quien asumió la banca, pero ahí nomás pidió licencia “por tiempo indeterminado”. Y pasó la siguiente, la quinta candidata: Noelia Odello se convirtió así en concejal de la bancada de Ahora Olavarría.



Más allá de este cambio de composición, la actividad del Legislativo fue destacada esta semana. La comisión de Hacienda inició el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2023 y definió citar a funcionarios del Ejecutivo.



En tanto, la comisión de Salud tiene en tratamiento dos proyectos referidos a la prevención de las apuestas online en adolescentes. Las dos propuestas -de UCR y de Olavarría al Frente– incluyen la realización de campañas por parte de la Municipalidad.

Pedido por las rutas

El diputado provincial Martín Endere (Pro) presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno bonaerense exprese “las causas de la suspensión de la obra de repavimentación del tramo de la ruta 51” entre Tapalqué y Azul. También para el tramo entre ruta 226 y acceso a L´Amali “que se encuentra en un estado deplorable con grandes baches y pozos, si existe alguna obra planificada para su reparación” y en su caso en “qué estado de avance se encuentra” la obra. Un tercer punto es el pedido de mejoras para el Enlace Néstor Kirchner.



“No tenemos información del gobierno de Axel Kicillof de cuáles son los pasos a seguir en materia de obra de repavimentación para arterias que son relevantes para el entramado productivo de la Provincia” definió.



En una entrevista en Radio Sapiens sobre este tema, el legislador avanzó con críticas a la gestión de Kicillof: “encontramos un montón de carteles donde dice que son obras de la Provincia, de 6×6. Vemos un montón de carteles, pero obras sin concluir”en rutas bonaerenses. “El estado de las rutas provinciales es deplorable” remató.

Cortitas

Nuevo presidente del PIO. Ya asumió Germán Block quien hizo públicos sus ejes de gestión -seguridad, relevamiento hídrico, luminarias y forestación- y adelantó que su intención de llevar al Concejo Deliberante la discusión por la contraprestación que perciben por la Tasa de Seguridad e Higiene.



Posible venta de Radio Olavarría. “Si tenemos que dar un paso al costado lo vamos a dar, pero lo vamos a dar por la puerta grande” definió el director Gabriel Panarace en los últimos días al anunciar que finalizaron las reparaciones en la antena con lo que la emisora volverá a su potencia en AM después del temporal del 12 de diciembre que la volteó.



El Partido Obrero, de asamblea. Se hizo el sábado a la tarde en la sede de la agrupación donde estuvo la diputada nacional Romina del Pla. “Para luchar contra Milei” fue el lema de la convocatoria.



La Lista Verde, de volanteada. Ayer sus miembros realizaron un “acercamiento a los vecinos” con recorridas casa por casa en distintos barrios de la ciudad “con el fin de hacer conocer los derechos que tienen los usuarios de los servicios públicos” que brinda Coopelectric.



Una web y una cuenta de Instagram no oficiales.Las frecuencias del transporte interurbano son una incertidumbre para los usuarios por lo que uno de ellos lanzó esas dos formas de comunicación.“El Municipio controlar que suceda. Como ninguna de las partes cumple con su responsabilidad, tomamos ese lugar” argumentaron



Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp