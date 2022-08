Luis Cavalli contra los médicos y los gestores del IOMA

bty

El abogado y virtual candidato a intendente, Luis Cavalli difundió su análisis sobre IOMA: la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires.

Para Luis Cavalli, «IOMA ha sido objeto históricamente de abusos y fraudes por parte de clínicas y profesionales de la salud y botín de guerra de la política partidaria donde gestionaron directivos ineficientes y cuando no, inescrupulosos que privilegiaron su bolsillo por sobre el bien de la institución».

Agregó, «la institución está quebrada, desfinanciada, desprestigiada y sigue lenta, pesada y burocratizada. Esto admitido por Homero Giles, quien la preside hoy, quien tuvo al inicio buenas intenciones pero fue vencido por la corporación médica. Los perjudicados son los afiliados, los que aportaron toda su vida un importante porcentaje de sus haberes, que nada tienen que ver con la mala gestión de sus fondos. Hablo con la constancia de la mala experiencia que tengo con mi mamá. El sistema hay que reverlo, sanearlo, descentralizarlo y modernizarlo».

Sostuvo además Luis Cavalli, «el tema del pago indebido que cobran los profesionales de la salud, eufemismo llamado “copago”, que puede llamarse extorsión, ya que si no pagás no te atienden, es algo que tiene una clara solución. Que es, como debe ser en toda cuestión, que se cumpla la ley. En la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, en Olavarría y en el barrio Roca Merlo, debe primar la ley sobre cualquier otro principio, especialmente contra la tiranía y la arbitrariedad en todos los ámbitos. Y el imperio de la ley implica el control de su cumplimiento. Cuando los profesionales de la salud deciden incorporarse al sistema de IOMA aceptan acatar la legislación que rige. Nadie los obliga. Si lo que perciben no les gusta, les parece poco, o injusto, deben renunciar a la institución y dejar el lugar a los que quieran trabajar. Porque deben cumplir la ley, no burlarla cobrando por aparte. Porque la burla, el fraude está en que se benefician de la clientela del IOMA, que de otra manera no tendrían, y cobran aparte para su solo beneficio, perjudicando al afiliado, en un enriquecimiento ilícito»

Cerró su análisis, «esta situación no debe ser permitida por las autoridades del IOMA. Negar la existencia del copago es como negar la existencia del dólar blue. Esta miserable situación, que siempre perjudica a los de más bajos ingresos, ( quinientos o mil pesos de copago en cada consulta tiene más impacto en alguien que gana cuarenta mil pesos que uno que gana cien mil), no puede ser ignorado por los dirigentes de la institución, que deben actuar en consecuencia. No esperar a actuar por denuncias que nadie va a hacer, por ese temor y respeto absurdamente reverencial que hay con los médicos, sobre todo los más viejos y con las clínicas. Hay que hacer fiscalizaciones para que se cumpla la ley y castigar a quienes la violen. Simple, sencillo. Solo hay que tomar una actitud activa, salir de la oficina, tener la voluntad de hacerlo, la autoridad moral para iniciarlo, la inteligencia de cómo ejecutarlo, no dejarse vencer por la corporación médica que lucra con las deficiencias y el fraude, y la convicción de que es en beneficio de los millones de afiliados del sistema».

