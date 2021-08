Manes en Olavarría llamó a votar para «transformar la apatía en un acto de rebeldía contra la inmoralidad y la decadencia»

Fotos: Luis Molina

El precandidato a Diputado Nacional de «Dar el Paso», Facundo Manes recorrió este viernes Olavarría marcando así otro punto de campaña de cara a las PASO del 12 de septiembre. Manes disputará una elección interna con Diego Santilli actual Vicejefe de Gobierno porteño. Si bien son adversarios a la hora de marcar sus diferencias con el dirigente del PRO, Facundo Manes expresó «él es un político profesional».

Manes secundado por Belén Vergel, Sebastián Matrella y otros candidatos locales de la UCR recorrió el centro de la ciudad se encontró con vecinos y brindó una conferencia de prensa. También lo acompañaron a Manes, el precandidato a Senador Provincial Alejandro Celillo y la Vicepresidenta de la UCR Nacional, Alejandra Lorden.

Sobre las próximas elecciones, la posibilidad de baja concurrencia a las urnas y qué harán los ciudadanos dijo «nadie sabe lo que va a pasar, hay una gran apatía. También hay una gran inmoralidad, fíjense la foto del Presidente no cumpliendo con las normas del Decreto que él mismo firmo. Con 110 mil muertos en la Argentina por el Covid, con trabajadores del sistema de salud que dieron la vida y están dando la vida para luchar con el Covid, miles de comercios cerrados, miles de personas que no pudieron despedir a sus seres queridos y esa foto no es solo de un delito, esa es la foto de la inmoralidad, es la foto de la falta de humanidad».

Terminado ese análisis expresó «yo creo que la única manera que tiene la sociedad de castigar eso es en unas semanas con el voto, el voto es el lenguaje de la rebeldía. Tenemos que transformar esa apatía en un acto de rebeldía contra la inmoralidad y la decadencia».

Manes precisamente fue consultado acerca de que percibe de los vecinos con los que tomó y está tomando contacto en la campaña: “la gente está angustiada, frustrada, es difícil ver un país donde la corrupción es la norma y nos habituamos a los escándalos y a no tener un proyecto de Nación. Lo que recibo desde que me decidí a dar el paso es una sociedad frustrada y resignada por eso el gran desafío es tratar de revertir esa frustración y esa apatía en esperanza”.

Frente a esto el médico dijo que “la Argentina no sólo necesita ser bien administrada sino que necesita ser inspirada, inspirada a la prosperidad, inspirada hacia el mundo moderno y al siglo XXI. Estamos cada vez más desfasados del mundo. El mundo cambió, nos puede gustar o no, pero el mundo cambió. Hoy el mundo se basa en la educación, la ciencia, la tecnología, en los recursos que generan las mentes de las personas».

Al respecto agregó «si Argentina quiere competir en un mundo globalizado tendrá que estimular el cerebro del ciudadano con salud, con nutrición en los chicos, con educación de calidad, con instituciones fuertes, con racionalidad económica, con investigación, con ciencia y tecnológica y no estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo peleas entre políticos y el pasado. Así que acá hay que generar un cambio de época una nueva dinámica como fue la reconstrucción democrática de 1983 hoy hay que reconstruir la Argentina hacia la modernidad”

Manes manifestó que quiere «aportar su granito de arena» para «catalizar una dinámica que yo veo que no tiene techo, no importa que pase conmigo, pero esto que se está generando no tiene techo ni fecha de vencimiento porque es una salida por arriba al laberinto».

El precandidato a Diputado Nacional esquivó con elegancia una respuesta sobre una eventual Ley de Reforma Laboral, tema que está en la agenda de la mayoría de los candidatos aunque si adelantó que hay que sancionar una «Ley de Emergencia Laboral» y explicó: «claramente tenemos que fomentar el trabajo y tenemos que hacer una Ley de Emergencia Laboral ahora para la postpandemia, pero todo esto tiene que ser en el marco de un proyecto de país. Es mentira que un político o funcionario le va a dar trabajo genuino a la gente, acá lo que tenemos que entender es que es la economía del mundo lo que genera nuestra creatividad, la innovación y en ese marco tenemos que discutir qué país queremos en el futuro. Acá no hay proyecto de país, la Argentina cambia cada cuatro años o incluso cada menos y van con políticas pendulares».

Antes contextualizó «la Argentina tiene dos problemas económicos fundamentales. La falta de confianza, los argentinos no creemos en nosotros y afuera no creen en nosotros. Y el otro problema es la falta de productividad, nosotros pensamos que somos un país rico y no lo somos. Crecí pensando que estábamos en vía de desarrollo y no estamos en vía de desarrollo, cada vez involucionamos más. Todas las variables económicas, sociales, educativas van para abajo. Somos uno de los pocos países que sin guerra involuciona».

Luego hizo un llamado a la clase dirigente cuando afirmó “el 60 o 70 % de las fuerzas políticas argentinas tenemos que acordar un proyecto de Nación hacia la prosperidad y todas las leyes tienen que ir en ese marco. Discutir una u otra ley no cambia la situación sino hay un proyecto de país acordado”.

Volvió a referirse a la «apatía» y a la falta de esperanza en la sociedad cuando dijo “la gente no cree en nada, los argentinos no creemos en la política, no creemos en las instituciones, no creemos en el periodismo, no creemos en la educación como motor del desarrollo, el gran desafío es convertir a una sociedad apática en una sociedad con esperanza, la única manera es que todos nos unamos con un proyecto común”.

“Tenemos que involucrarnos todos”, sintetizó volviendo a la mención de la «fusión» de las fuerzas políticas argentinas.

Un agente de prensa que acompañaba al candidato dio por cerrada la conferencia aunque antes se le pudo preguntar sobre su oponente en la PASO de Juntos: Diego Santilli. Sobre éste dijo “él es un político profesional y yo vengo de la medicina, de la salud, de la ciencia y yo creo que las fórmulas de siempre nos han llevado hasta acá. A tener un país sin rumbo, decadente por eso necesitamos respuestas nuevas, innovadoras en un mundo nuevo y en un país nuevo, no podemos seguir con las prácticas de siempre. Además yo siento la Provincia de Buenos Aires, yo nací en Quilmes, me crie en Arroyo Dulce y después viví en Salto, no solo que conozco la Provincia sino que la siento. Pero yo creo que las prácticas y las formulas de siempre nos han llevado a esta decadencia y necesitamos respuestas nuevas e innovadoras para soñar en grande. Los argentinos hemos perdido la posibilidad de soñar en grande nos conformamos con administrar la pobreza«.

Antes de su llegada al centro de la ciudad Facundo Manes visitó la planta local de Cementos Avellaneda y la localidad de Loma Negra.