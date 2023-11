Más de un año sin tren de pasajeros: «El problema central es la falta de inversión»

La localidad de Bahía Blanca, y por consiguiente también Olavarría, se encuentran sin tren de pasajeros desde que en marzo descarriló una formación en inmediaciones del Querandíes.

La situación generó en las últimas horas un reclamo de parte de la Comisión Ferroviaria Regional Sur de la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a La Nueva, el presidente de esa comisión habló de la falta de servicio y aseguró: “el problema central es la falta de inversión y una controversia con los concesionarios privados de carga que tienen que invertir en tener en condiciones las vías y no lo hacen. Estás concesiones están vencidas y prorrogadas porque el Estado parece no tener la plata para arreglar y no quiere recibir de los concesionarios las vías en ese estado».

Eduardo Matarazzo, presidente de la Comisión Ferroviaria Regional Sur de la provincia de Buenos Aires, ante la falta de servicio sostuvo: “nosotros hemos reclamado por el estado de Estación Sud; por el deficiente servicio de pasajeros, que el último año de funcionamiento demoraba 18 horas; por la reapertura del Via Pringles (de Ferrosur) y por nuestro proyecto de Tren Urbano, además de abrir un servicio entre Bahía y Punta Alta”.

En ese marco, el dirigente agregó: “en definitiva las vías se arreglan con inversión que no van a hacer los privados de carga. No me caben dudas que la inversión en las vías se resuelve retirando las concesiones a los privados de carga y retomando el control y la inversión el estado”.

El servicio de tren de pasajeros de Constitución a Bahía Blanca con escala en Olavarría lleva para un año sin estar en funcionamientos. Salvo algunas jornadas del mes de marzo de este año, cuando descarriló nuevamente (el martes 21) y ya no volvió a operar hasta la fecha, el servicio entre nuestra ciudad y Constitución se encuentra interrumpido desde octubre de 2022.

Fuente: La Nueva

