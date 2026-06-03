Detuvieron a un hombre y una mujer en Olavarría por tenencia y provisión ilegal de armas

Un hombre y una mujer, ambos de 29 años, fueron detenidos este martes por personal policial de la Comisaría Primera de Olavarría en el marco de una causa vinculada a la tenencia y provisión ilegal de armas de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Gabinete Técnico Operativo en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Lamadrid y 108.

Los agentes implementaron un operativo encubierto en las inmediaciones del domicilio de los involucrados tras recibir la orden judicial correspondiente.

La causa que motivó la medida está caratulada como «Tenencia ilegal de arma de uso civil, tenencia ilegal de arma de guerra en concurso ideal y provisión ilegal de arma de fuego en concurso real».

Tras efectivizarse las detenciones, la mujer quedó alojada en la sede de la Comisaría Primera, mientras que el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda. Ambos permanecen a la espera de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el caso interviene el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.