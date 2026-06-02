Wesner visitó Aitala y destacó el aporte de las empresas familiares al desarrollo de Olavarría

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, visitó las instalaciones de Aitala, una de las firmas más tradicionales de la ciudad, con más de un siglo de trayectoria en la producción de pastas secas. La recorrida permitió conocer el funcionamiento de la empresa, dialogar sobre la actualidad del sector y poner en valor el rol de las industrias familiares en el desarrollo económico local.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. La comitiva fue recibida por César Benigni, responsable de la firma; Rosalía y Ana Laura Benigni, referentes comerciales; y Aldo Lantieri Aitala, gerente de producción.

Fundada en 1913, Aitala se consolidó como una referencia nacional en la elaboración de pastas secas de sémola 100%, manteniendo a lo largo de los años procesos, prácticas y recetas que forman parte de su identidad.

En ese marco, se destacó la continuidad de la tradición familiar que caracteriza a la empresa. Aldo y Ada, nietos de Egidio Aitala, fundador de la firma, continúan vinculados al trabajo cotidiano en el histórico edificio ubicado en la esquina de Alsina y Coronel Suárez.

A lo largo del encuentro también se puso en valor la trayectoria de una empresa que logró sostener estándares de calidad a lo largo de distintas generaciones, preservando elementos distintivos que contribuyeron a construir el reconocimiento que hoy posee en todo el país.

Asimismo, se resaltó la importancia de las empresas familiares que continúan apostando por la producción, el empleo y la inversión en Olavarría, fortaleciendo el entramado productivo local.

Desde el Municipio señalaron que la visita forma parte de las acciones destinadas a acompañar al sector productivo, promoviendo el diálogo con empresas e industrias que generan actividad económica y oportunidades para la comunidad.