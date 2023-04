Más denuncias en Desarrollo Social y la campaña ya está en la calle

Por: Alexis Grierson y Josefina Bargas

Una semana compleja, con sorpresas, novedades y mucha política. Las sesiones del Concejo Deliberante, cargadas de sentidos. La visita de Larreta y Santilli, las PASO y las caminatas del Frente de Todos.

(Este es un extracto del newsletter Volver a las Fuentes*, realizado por Josefina Bargas y Alexis Grierson)

Primero, denuncia

Las irregularidades en Desarrollo Social quedaron confirmadas: el secretario de Desarrollo Humano, Diego Robbiani, fue el martes a la Fiscalía de Delitos Especiales de Azul (en la ciudad de Azul) donde presentó una denuncia formal. Era el compromiso que había asumido en caso de que la auditoría interna que empezó hacia el 22 de marzo así lo mostrara. De mínima, existieron hechos fehacientes en el área. La Justicia determinará su gravedad y responsabilidades.

El Municipio dio a conocer la noticia a través de un comunicado donde se explicó que la denuncia se realizó después de “las primeras declaraciones de los trabajadores municipales en el marco del sumario administrativo que realizó la Subsecretaría de Legal y Técnica”. Robbiani le llevó a la Fiscalía documentación y habló por “una hora y media”.

Eso fue todo lo que se informó. El comunicado se completó con las declaraciones habituales para estos casos de “entera disposición” y “confiamos plenamente en la Justicia”.

El jueves, antes de la sesión, los concejales del Frente de Todos también fueron a la fiscalía. En su caso volvieron a la UFI Nº 10 (en Olavarría), donde habían denunciado el 30 de marzo. Esta vez, para hacer una “ampliación de la denuncia”. Lo contó la presidenta del interbloque, Mercedes Landívar, en la sesión. Allí expuso lo que contó en el recinto un rato después.

Por ahora, oficialmente, hay dos causas que siguen su curso: restará saber si el fiscal Piñeiro (de la UFI N°10) solicita la otra causa a Calonje para unificar aunque se estima que la potestad la tiene el titular de la UFI ubicada en Azul dado que tiene en su ámbito de incumbencia sobre este tipo de hechos.

“Varios delitos penales”

El Frente de Todos había pedido la sesión especial el 23 de marzo. Pasaron tres semanas desde aquella solicitud hasta que se concretó el jueves, antes de la sesión ordinaria. ¿Qué pasó en esas tres semanas? En base a lo que dijo Landívar, los concejales opositores aprovecharon para hablar con los trabajadores de Desarrollo Social y con beneficiarios y usuarios de distintos programas del área municipal.

Una hora completa duró la exposición y dejó muchos datos novedosos y, sobre todo, dejó en tela de juicio muchos aspectos de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Humano que abrieron la puerta a cuestionamientos directos a Diego Robbiani para pedir su presencia en el recinto.

En la previa a la sesión esta bancada había hecho un llamado a los vecinos para que asistieran al HCD. Se presentaron muchos de los agrupados en organizaciones sociales y políticas: el MTE (en su gran mayoría) y el Polo Obrero son los que más se hicieron notar con sus banderas y carteles. Pero había de más organizaciones y también importantes referentes del Frente de Todos, como el subsecretario de Minería y presidente del PJ, Federico Aguilera. En concreto, eran muchas personas que no solo ocuparon todo el espacio trasero de la sala sino que hubo también bastantes afuera.

Una de las agrupaciones llevó carteles y folletos que ya dejaban en la mira al funcionario de Desarrollo Humano: era una imitación de tarjeta alimentaria a nombre de “Diego Robani”. Para esos sectores ya estaba todo dicho.

“Estamos advirtiendo que estamos frente a la posible comisión de varios delitos penales” sostuvo Landívar después de contar que ya había hecho la ampliación de la denuncia.

A lo largo de su exposición presentó una reconstrucción sin muchos detalles de cómo se dieron a conocer internamente las irregularidades y también ahondó sobre cómo funciona el sistema de asignación y cobro de las tarjetas alimentarias, de los vales de alimentos frescos y de la entrega de pasajes para personas en situación de vulnerabilidad.

“Vayan a los proveedores y pregúntenle qué retiraban. Ojalá los vecinos y las vecinas puedan retirar palta, rúcula, espinaca, peceto, lomo” describió sobre el destino de los fondos. Además dejó saber que los vales de alimentos que se asignaban a una entidad en particular se canjeaban irregularmente. No la nombró a esa institución ya que dijo que mantenía la duda sobre el conocimiento que tenían respecto del uso de su nombre.

Los cuestionamientos no fueron sólo para lo que puntualmente se había presentado como «irregularidad», es decir el uso de los montos por parte de personas a las que no le había sido asignado, sino que avanzó hasta cuestionar también el funcionamiento del sistema y su falta de control. En ese relato dejó en un rol central a la ahora subsecretaria Silvana Rosales y aseguró que esos delitos se cometían desde hacía casi dos años, al menos.

Y sumó otro hecho igual de grave: una vez expuestas las irregularidades y presuntamente para hacer la investigación interna en el Municipio, todas las tarjetas fueron dejadas en cero. Es decir, le quitaron el subsidio ya otorgado a los beneficiarios que aún tenían saldo en sus tarjetas.

Mercedes Landívar añadió una novedad: aseguró que parte de las becas del programa Callejeadas no se entregaron a beneficiarios. Y allí también dejó flechas apuntando a la modalidad del sistema ya que aseguró que se pagan en efectivo. No está bancarizado el pago.

Robbiani: pedidos de explicaciones y de renuncia

“¿Por qué el empleado o la empleada no quiso contarle esto a Diego Robbiani, sino que decide contárselo a una funcionaria por fuera del área?». La concejal del Frente de Todos se hizo esa pregunta después de exponer cómo se conoció internamente en el Municipio lo sucedido.

Con ello dedicó parte de su discurso a destacar a los trabajadores municipales. El punto, como también nosotros en VAF lo señalamos en ediciones anteriores es más que llamativo e importante. Por supuesto que habla del compromiso de quienes dieron un paso adelante y expusieron lo que veían en su área, pero más que nada deja en evidencia un contexto laboral con muchos condimentos negativos. Además de Landívar, también se refirió a eso la concejal Natalia Álvarez.

Inés Creimer sumó críticas a Robbiani a quien reiteró el pedido de que dé explicaciones en una sesión. “Esto muestra la falta de empatía y sensibilidad de quien estaba a cargo del área, pero también muestra la falta de articulación y conocimiento por parte de sus superiores” interpretó.

Celeste Arouxet también intervino en el debate para apuntar al mismo funcionario al acusarlo de «falta de control» en el área, y con ello, buscó poner en duda el contenido de la auditoría que se lleva adelante. “Le pido al señor Intendente que ya le pida al señor Diego Daniel Robbiani la renuncia al cargo de Secretario” cerró su intervención con el aplauso del público.

El oficialismo respondió

El bloque Juntos se expresó en el recinto, pero antes lo hizo por un comunicado. Fue un error que aprovechó la oposición para cuestionarlos, más que nada porque esa comunicación llegó a los medios mientras aún hablaba Landivar y seguía sumando información a la “denuncia”.

El contenido de ese comunicado fue un poco lo que expuso la concejal Guillermina Amespil, pero mucho antes de su intervención lo leyó para los presentes en la sala Juan Sánchez y, obviamente, para cuestionarlo.

Pero eso obligó al presidente del bloque oficialista a iniciar su intervención diciendo “no hay silencio del bloque”. Se mostró dolido por los hechos y por la afectación a los más vulnerables. “Acá nadie niega la existencia de posibles irregularidades” dijo.

Amespil buscó poner de relevancia el accionar del Ejecutivo en cumplimiento de los plazos previstos en la normativa e hizo hincapie en que el Tribunal de Cuentas de la Provincia pidió informes específicos sobre el área de Desarrollo Social. O sea, la auditoría externa que la oposición pedía ya comenzó. Incluso, se hizo especial énfasis en que es, básicamente, trabajo del Tribunal de Cuentas realizar un control sobre las cuentas municipales.

Ambas intervenciones fueron directo al punto, pero los concejales tuvieron frases desafortunadas que les costaron las críticas inmediatas del público en el recinto y unos minutos después también las críticas de los concejales del Frente de Todos y de Ahora Olavarría. No fue una jornada apasible para Juntos, cargada de tensiones y con el público en contra. “Armado” o no (como acusaron algunos dirigentes oficialistas) la tensión crecía y hacía que el aire se corte con una tijera.

¿Y el bloque UCR-Juntos? Fijate vos.

Del recinto … a la comisión

Llegó la hora de la votación. Cinco proyectos estaban en tratamiento. dos resoluciones, dos pedidos de informe y un decreto para citarlo a Robbiani al Concejo en base al artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica.

Ahí jugó la concejal Belén Vergel. Había estado en silencio toda la sesión. Pero cuando se puso a votación ese proyecto levantó la mano: propuso una moción para que el expediente pasara a la comisión de Hacienda y que allí se citara al secretario Robbiani. Sorpresa.

Los votos de Juntos y UCR-Juntos impusieron la mayoría y se aprobó la modificación. El público hizo saber su rechazo con gritos. El lunes cuando se reúna la comisión de Hacienda se definirá la citación.

Los concejales de Juntos tenían objeciones técnicas para la propuesta del Frente de Todos, pero no las expresaron en la sesión. De cualquier manera, quedó en claro que la concejal radical tuvo la tarea de “desactivadora de bomba” y la cumplió.

¿Ya nos quejamos acá de que las reuniones de comisión son cerradas y no dejan entrar a la prensa? Aunque sea se podrían transmitir por internet…

Le cerraron la canilla

Y eso no fue todo: lo que siguió después tuvo más idas y vueltas, vaivenes y un resultado que estuvo muy lejos del esperado. El pedido de aumento del agua avanzó con un error, confusión, algunas avivadas y el regreso a comisión para “ordenar” un lío que tuvo un broche de oro en plena sesión y en voz del concejal Marinangeli.

Pero esto viene de antes. Recordemos que días atrás Coopelectric presentó una “actualización” del informe presentado en septiembre que justificaba el aumento en el agua. Lo que aún no se sabía -y se supo el miércoles- es que el pedido de suba pasó del 186% -incluso acordado por mayoría en comisión- a un 314,56% solicitado por la cooperativa.

Y dejemos en claro algo antes de ser catalogados como “más papistas que el Papa”: está claro que el servicio necesita un ajuste de tarifa sobre todo porque la inflación ha hecho estragos en los números que no sufrieron aumento. Pero lo sucedido en las últimas horas dejó en el ojo de la tormenta a Coopelectric pero específicamente al trabajo mancomunado con el Municipio. Ahora explicaremos por qué.

En tiempo récord, el Municipio también actualizó la auditoría, a 48 horas de la sesión: avaló un 246% de la tarifa y hasta ahí, parecía estar todo ordenado. VAF logró saber que 24 horas antes, una actualización de los anexos fue enviada a los concejales por Whatsapp, algo que finalmente se terminó filtrando en los medios. Pero faltaba una sorpresa más…

Momento de tratar el proyecto. La tensión post sesión especial permanecía dado que se venía otra dura discusión. Al momento de presentar el proyecto, varios errores de Nicolás Marinangeli y el bloque Juntos -orientados hacia los dos concejales del curismo, vinculados con Coopelectric- generaron una confusión y enojo entre sus colegas que derivó en cuartos intermedios, minutos donde hasta los propios concejales no entendían nada y una decisión para “salvar” la situación.

¿Qué había que salvar? Marinangeli explicó la nueva propuesta sin tener en cuenta que no era el proyecto que se había discutido en comisión. Y al no pedir moción, explicó algo que en los papeles no existía. Si no existe, ¿qué se está discutiendo? Visiblemente desorientada, la presidenta del cuerpo Cecilia Krivochen intentó explicarle que necesitaba hacer una moción de modificación del articulado y los anexos … pero no sucedió.

Ubaldo García (Frente de Todos) quiso mostrar su postura sobre el proyecto pero se mostró sorprendido “porque no sé qué estamos discutiendo”. Lo mismo dijeron otros dos concejales. Cuarto intermedio, cruces entre concejales, pedidos de explicación…y pedido de modificación de los anexos y un artículo. Pero ya era tarde.

Celeste Arouxet (Ahora Olavarría) y Gastón Sarachu (Foro Olavarría) criticaron con dureza el proyecto y la “improvisación”. No solo eso, fueron contra la segunda auditoría del Municipio catalogada como “exprés” dado que se conoció en apenas 24 horas. “Parece que fue una actualización con copie y pegue, pero lo copiaron y arrastraron errores” dijo Arouxet, para señalar que de la presentación del proyecto a ese momento, había documentos con tres números distintos: “no sabemos ni qué estamos votando, propongo que vuelva a Hacienda para analizarlo seriamente”.

Mercedes Landívar, quien empezó a ver las caras y hasta el enojo de algunos ediles, fue quien abiertamente pidió que Matrella acompañe el pedido. “Apelo a (Sebastián) Matrella, apelo a que se respete el trabajo de quienes hacen evaluaciones” en referencia a los concejales que analizaron las cifras que presentó la cooperativa, García y Arouxet. “Entiendo que el concejal Marinangeli es vocero oficial de Coopelectric, que tiene que cumplir órdenes de su jefe político” señaló para añadir “les pido al bloque de UCR no hagan cualquier cosa con tal de sostener una banca”.

Sebastián Matrella (UCR-Juntos), muy afectado por la sorpresiva situación, no sólo se negaba a votar el nuevo pedido de aumento, hasta amagó con renunciar. “No me gusta todo esto tan sucio” se lo escuchó decir. Algunos, incluso, se animaron a admitir que hizo un Lorenzino: “Me quiero ir”.

Esto ponía en aprietos al radicalismo, dado que Vergel, al menos en ese momento, estaba dispuesta a acompañar, pero Matrella no. ¿Cómo quedaban las cuentas? 10-10 y desempataba la presidenta Krivochen. En diálogo con VAF, dijeron que las dudas y la falta de diálogo con el oficialismo hacía que Vergel se acople a Matrella y no haya confusión. “Igual la diferencia existió” ratificaron.

Pero vale insistir: el proyecto ya estaba muy embarrado y los números eran muy confusos. “Prácticamente había que hacer la ordenanza de nuevo después de la macana de Marinangeli” admitieron a este newsletter.

En plena sesión, Matrella expuso al oficialismo al adelantar que acompañaría el pedido de regreso a sesión: si lograban sostenerlo en el recinto, el radicalismo hasta se podía romper. “Pero si vuelve a comisión por unanimidad…” pensó Martín Endere, quien en un cuarto intermedio tomó la decisión de parar con tantos errores acumulados y llevar cordura a una situación que rozaba lo insólito.

Marinangeli, autor del error, fue quien pidió retirar -tras otro cuarto intermedio- las mociones de modificación y enviar todo como estaba a Hacienda para nuevamente hacer un estudio.

Analizado fríamente, no necesariamente es una derrota del Ejecutivo: llevó el proyecto a sesión con sus votos, intentó darle un aumento pero el error surgió del seno mismo del curismo, uno de los mayores interesados. Ahora restará saber qué pasará en Hacienda, volvería a Legislación y otra vez a sesión. ¿Llegará a la próxima del 27 de abril?

Algunos concejales, ofuscados por el error de Marinangeli, admitieron que “ahora la sesión de aumento de obras sanitarias tomará más independencia y se le prestará más atención, eso puede terminar con el recinto otra vez copado por gente enojada y en contra de la suba” mucho más teniendo en cuenta la conducta de “no acompañar” subas del Frente de Todos aún cuando el déficit en el servicio esté en varios millones de pesos.

“Esperamos que haya un debate serio y que se presenten propuestas, las que quieran, pero que se piense en dar un aumento, después cada uno pensará en qué porcentaje, de qué forma, si gradual o demás…pero hay que dar respuestas y para eso también sirve el Concejo Deliberante” cerró uno de los consultados.

Las organizaciones

Como dijimos, el MTE se hizo notar en la sesión: fueron muchos de sus integrantes y se mostraron muy activos en el desarrollo del debate. Con los resultados puestos, la agrupación aseguró que «una vez más quedó demostrado que el sujeto de cambio, de transformación más importante es el pueblo organizado, y para nosotros los humildes, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no la dirigencia política».

Le atribuyeron a «la presión de las organizaciones sociales» lo que se expuso sobre la gestión de la Secretaría de Desarrollo Humano y la negativa a votar la suba de la tarifa de obras sanitarias. «Desde el MTE luchamos y vamos a seguir luchando contra esta impunidad del poder. De estos tipos que detestan a los pobres. Que solo están en la política para hacer negocios y que están enterrando a la ciudad hace tiempo» declararon.

Por otro lado, Agustín Mestralet, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda, se expresó antes de la sesión legislativa. “En el momento que supimos de la denuncia y expulsión de Silvana Rosales por el desfalco con las tarjetas ‘Cabal’ del Plan Alimentario Municipal dijimos que Diego Robbiani no podía auto-auditarse y que era necesaria una comisión investigadora independiente integrada por referentes vecinales y de las organizaciones sociales que intervenimos en la cuestión en los barrios” consideró.

Cayeron de sorpresa

De repente, tocan el timbre y son Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli que están en tu casa. Bueno, más o menos así fue el inicio del sábado. Sin aviso llegaron los precandidatos a presidente y gobernador del Pro.

Estuvieron con Ezequiel Galli en el Instituto República con los integrantes locales del Pro y de ahí partieron a San Vicente y Los Robles porque ¡volvieron “los timbreos”!. Aprovecharon a hacer caminata por el centro y tomarse un café en una esquina.

El cierre de actividades fue con referentes de la toda la Séptima Sección Electoral encabezados por el intendente Galli. Con ello, el olavarriense ratificó su rol de referente seccional del sector.

Larreta llegó en un contexto agitado del Pro. Después de conocerse su convocatoria a elecciones concurrentes en CABA, Mauricio Macri -y varios más con él- se quejaron ya que advierten en ello un potencial perjuicio para Juntos. Aunque es claro que de fondo lo que se disputa es liderazgo.

Y en la Provincia sigue la discusión interna del Pro sobre qué va a suceder en las PASO: ¿habrá más de un candidato? Larreta fue muy claro ayer: “vamos a defender a nuestros intendentes del Pro. Todos ellos están haciendo muy buenas gestiones. No descarto que la mayoría de ellos tengan en sus distritos candidato único”.

Alivio para Ezequiel Galli. Y para los intendentes Pro que quieren ir a reelección. “Vamos a defender que haya candidatos únicos si esa es la manera de garantizar la continuidad de los intendentes del Pro” subrayó Larreta, en su primera manifestación explícita en materia de estrategia local en el territorio bonaerense.

Además, Galli presentó su armado en los distritos de la Séptima Sección…y ¡oh! caras nuevas: Natalia Colomé y su equipo de la agrupación vecinal Podemos Azul, estaba presente contenta y dispuesta a sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Una de las listas que sorprendió en el resultado de las Legislativas 2021 y además una de las serias candidatas a arrebatarle el poder a Hernán Bertellys jugará dentro de Juntos y eso es toda una novedad. “De los armados que tuvo Ezequiel, hasta ahora fue la gran incorporación” admitieron en diálogo con este newsletter.

El rompecabezas en Azul, en tanto, quedó cada vez más complejo: dentro de Juntos Bertellys iría con Cristian Ritondo como referencia contra Colomé, que hará lo propio con Larreta y Satilli. En el medio, Ramiro Ortiz quien no pudo asistir al encuentro por un viaje programado pero “se lamentó no poder estar y ver a Horacio y Diego en esta recorrida” por lo que se presume estaría más cerca de Colomé que Bertellys. Y, nobleza obliga, con Galli sumando una interesante incorporación seccional.

Los Vecinalistas, con Pato

Patricia Bullrich dejó esta semana una noticia más que importante para sus aspiraciones a una precandidatura a la presidencia en el Pro: ya se hizo de un armado bonaerense.

Tras una reunión en Cañuelas que duró unas dos horas, presentó el “acuerdo político electoral” con Vecinalistas. Son casi 30 agrupaciones municipales que van a “sumarle su estructura territorial y apoyarla en las próximas elecciones presidenciales”. En concreto, se trata de “trabajo articulado con representantes en la mesa política, participación efectiva electoral en el ámbito local, provincial, nacional y la integración en sus equipos técnicos”.

Y como siempre hay un o una olavarriense en la historia, acá no podía faltar. “Por Olavarría Todos” es una de las agrupaciones que compone Vecinalistas y se sumó al “bullrichismo”.

La referente, Andrea Coronel, ya había dado las señales. De hecho, lo contamos acá mismo cuando estuvo en el acto de “mujeres bullrichistas” de La Matanza. Pero en esta ocasión, te agregamos también que la dirigente del POT fue una de las gestoras de esta alianza entre los sectores.

Los definidos como “pioneros” del acuerdo son tres miembros de Vecinalistas: Juan Carlos Juarez, Gerardo Jazmín y Andrea Coronel. Ella tuvo un lugar destacado en las fotos con las que Patricia Bullrich dio a conocer este acuerdo electoral.

Además, hay que señalar que de los ocho municipios de la Séptima, siete tienen agrupaciones en Vecinalistas. Patricia Bullrich llega con estructura en casi toda la sección.

En este escenario, ¿cómo se conjuga lo que dijo Larreta de “candidatos únicos” del Pro en los municipios con este acuerdo que hizo Bullrich? Andrea Coronel, y los Vecinalistas, apuestan a las PASO. Es una incógnita para la que no tenemos respuesta por ahora.

A caminar por la ciudad

Sábado a la mañana, ideal para caminar. Si bien el Pro regresó con los timbreos, el sector del Frente de Todos encabezado por Maxi Wesner salió con un centenar de dirigentes, militantes, legisladores y funcionarios a presentar la propuesta del concejal y titular de Anses.

Ya en las mismas publicaciones nadie esconde que están presentando a “Maxi Intendente” y en plena campaña, la “Tota” dialoga con vecinos y se muestra dispuesto a plantear una alternativa de gobierno en la ciudad, quizás la que pueda discutirle mano a mano al Intendente Galli.

Todo esto, en medio de reuniones, actividades vinculadas a Anses y otras gestiones que lo potencian y lo ubican en el centro del espacio opositor local y en la búsqueda de triunfo en estas elecciones.

Pero no fue el único que caminó: “Amor por Olavarría” reza el slogan, ya impreso, de los panfletos que el Foro Olavarría repartió durante el fin de semana con el “Eduardo Intendente” que lanza al referente de la agrupación como alternativa para pelear con Wesner en la interna.

Señalaron, en diálogo con VAF, que hubo “muchísimas adhesiones en los últimos días de vecinos que quizás no tienen identificación política pero quieren participar y colaborar con Eduardo”.

A eso y algunas actividades de gestión en la semana se le debe sumar que mostraron como incorporación de acompañamiento a la dirigenta de la Economía Social y ex concejala Patricia Bahl, quien se deshizo en elogios en una gacetilla de prensa emitida el sábado donde se mostró dispuesta a acompañar a Eduardo Rodríguez. Tomá mate.

Ojo, fue por lejos una mala semana para Sergio Massa. Por si no lo notaste en las góndolas (cuac) la inflación de marzo arrojó un 7,7% de suba de precios, por lejos de las peores cifras de los últimos años. “Pasó lo peor” dijo Gabriela Cerruti, que no pareciera ayudar con el humor social sobre este tema…

Si Massa le ganaba a la inflación, se podía posicionar para ser precandidato a Presidente. Por ahora pierde por goleada. ¿Se cae la candidatura? “Sea o no Sergio Massa, en Olavarría una muy interesante alternativa a otras candidaturas es la de Eduardo Rodríguez, quizás es con otro referente, por qué no, pero Eduardo debería estar” dijeron ante la consulta de este bello newsletter.

Hernán Parra, por su parte, ya dijo abiertamente que también es precandidato a Intendente y realizó su lanzamiento por Instagram, por citar una de las redes sociales en la que lo hizo: ¿quieren divertirse y ver cómo viene la mano? Hubo likes variopinto, de dirigentes ex eseverristas, del ex concejal Julio Frías, por ejemplo, y de otros dirigentes y militantes reconocidos con pasado local. Pero es amplio el espectro de acompañantes.

¿Un dato más? Tanto en el timbreo como en las distintas caminatas hubo una sensación en común: si hay enojo con la política, muy poca gente lo está haciendo notar. Salvo excepciones en todos los espacios, “la gente agarra el folleto, quiere escuchar y quiere que la escuchen, coincidiendo o no en las ideas te reciben con una sonrisa y un mate, no hay ese enojo con la dirigencia como han querido instalar” indicaron a este newsletter. Quizás la salida a todo este lío… es política.

Celeste tiene el sello de La Libertad Avanza

Arouxet fue de las primeras en lanzar su precandidatura a la intendencia de Olavarría y va por el sector de Javier Milei. Las últimas actividades que conocimos (su participación en el acto de lanzamiento de la estructura nacional) la dejaron como la principal referente del León y en la boleta de agosto tendrá el sello “La Libertad Avanza”.

Por estos días, el sector trabaja internamente en el desarrollo de un programa de gestión municipal para Celeste Arouxet con dos propuestas centrales, complementarias entre sí. La primera: una reestructuración económico-financiera. La segunda: un plan de inversión “como nunca se vio en Olavarría”, contaron. Para cada uno de estos dos puntos plantearán metas e indicadores.

Una vez que esté listo este programa, lo van a presentar en instituciones empresariales locales y después saldrán a la calle para contarlo cara a cara a los vecinos.

Respecto del armado local, la derecha tuvo varios movimientos y la premisa es “lograr un espacio local fuerte con unidad”. El sector con más fuerza es justamente el de la actual concejal: Ahora Olavarría. Y han tenido contactos con otras ramas que se sumaron a trabajar con ellos, como el Partido Demócrata o quienes en los comicios anteriores estuvieron con “Nos”de Gómez Centurión.

No sucedió así con el Partido Libertario. Según se informó, hubo varios contactos a lo largo del año pasado con la referencia local, incluso una reunión presencial, pero no hubo más respuestas y hasta el momento nadie se acercó para sumarse al armado en Olavarría de La Libertad Avanza.

¡Mirá quién habla!

En los últimos días de marzo, Mariano Ciancio renunció al cargo del que estaba suspendido en el Municipio desde hacía casi un año. Esta semana volvió a hablar: dio una entrevista al periodista Mario Delgado en la que buscó desligarse de las acusaciones en su contra por las estafas con los terrenos.

Dijo estar al tanto del avance de la causa penal: “no hay nadie que diga Mariano Ciancio me vendió, me cobró, me llevó a la Escribanía. Yo sigo yendo a los barrios con la Unión Vecinal, yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder”.

Además, afirmó que “siempre se trata de ensuciar para llegar al Intendente, para incomodar al Intendente e incomodar a Robbiani. Cuando uno está en política sabe que tiene que estar acostumbrado para la cachetada, no tanto para el aplauso”.

Y hablando de eso justamente … ayer se hizo pública una nueva acusación contra Ciandio. Esta vez lo expuso la titular de la Sociedad de Fomento Amparo Castro, Lucas Funes, quien aseguró que vio a Ciancio al mando de un móvil municipal cuando ya no era funcionario.

Comentó que fue a la entidad a “proponerme que el Municipio manejaba el salón de lunes a viernes y nosotros los sábados y domingos, sabiendo la maniobra sucia le pedí una copia por Whatsapp y jamás me llegó nada”.

Cortitas

Fecha para las elecciones. El gobernador Axel Kicillof confirmó que convocará por decreto a las PASO en la provincia sin desdoblar las elecciones: se elegirán en simultáneo presidente, legisladores,autoridades provinciales y municipales. Lo dijo en una entrevista televisiva donde además le reclamó al presidente Alberto Fernández volver a reunir la Mesa del FdT para discutir una “estrategia ganadora”.

Encuentro de mujeres Pro. Será el próximo sábado en un salón local y tendrá importantes visitas de mujeres del espacio a nuestra ciudad. Con la presidenta del Concejo Deliberante Cecilia Krivochen como anfitriona del evento, llegarán Daniela Reich, Silvia Lospennato, Gladys González, María Sotolano, entre otras. También estará Rosío Antironi, que es la coordinadora de Mujeres Pro en la Provincia. Habrá varios paneles (Mujeres protagonistas, Gestión Pública y la mujer y Campaña electoral) y el cierre estará a cargo del Intendente Galli.

Acuerdo en la paritaria. El viernes se confirmó que el Sindicato de Municipales llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para un aumento salarial de 45% en dos tramos en abril y mayo para los trabajadores. José Stuppia resaltó que sumado a lo definido en diciembre para los primeros meses del año, los municipales verán 86% de incremento de sueldos en el primer semestre. En julio volverán a sentarse para seguir negociando.

“Extreme makeover” del PJ. El jueves próximo se reinaugurará la tradicional sede partidaria de calle Coronel Suárez con un acto abierto. Ese mismo día, se lanzará una campaña de afiliación masiva.

La próxima sesión, im per di ble. Claro que nosotros somos un poco fans de las sesiones del Concejo y siempre te vamos a recomendar que las mires, pero la próxima seguro que va a ser importante (como la que pasó). Es que para el 27 de abril fue convocado el secretario de Gobierno, Hilario Galli, para brindar el informe de primera mitad de año a los concejales.

* Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y se pueden realizar suscripciones gratuitas y aportes únicos aquí. https://linktr.ee/nhdp_valf

