Médicos en las localidades: Caputo acusó a los medios de sacar de contexto la frase del «millón de dólares»

Habló con el diario El Popular. Dijo que la reunión no fue grabada aunque varios vecinos difundieron sus dichos horas después del encuentro.

El pasado 2 de mayo, En Línea Noticias y otros medios de la ciudad accedieron al audio de la reunión donde el Secretario de Salud, Germán Caputo daba explicaciones sobre la falta de médicos a los vecinos de Loma Negra. En aquella reunión, por momentos acalorada por el tono de las demandas al funcionario, Caputo dijo, «yo voy al Hospital les ofrezco un millón de dólares y no vienen médicos».

Este jueves, más de veinte días después de aquella reunión, Caputo le concedió una entrevista al periodista Daniel Lovano (Diario El Popular) donde volvió sobre el tema para decir que esa frase fue sacada de contexto y remarcar que en la reunión no había periodistas.

Dijo Caputo a Lovano, «fue una reunión con vecinos en la que no estaba presente ningún periodista y la frase que trascendió fue sacada de contexto». El funcionario municipal lo asiste una parte de verdad en sus dichos, pero no toda.

Este jueves Caputo dijo, «fue una reunión de vecinos donde no me grabaron. Ojalá lo hubiesen hecho porque estaría lo que realmente dije. Muy distinto a lo que apareció en los medios y en las redes. Nada que ver». Lo cierto, tal vez el funcionario lo desconozca, es que la reunión fue grabada por más de uno de los asistentes a la misma y ese audio se escuchó y desde allí se pudo reconstruir lo sucedido. No se puede dejar mencionar que el periodismo no había sido invitado al encuentro.

Al hablar ahora con el Diario El Popular expresó que en la reunión brindó «una característica del médico que nosotros necesitamos para las localidades. Son profesionales que deben saber atender a un chico, una embarazada, un anciano, un accidentado, un infarto y también tiene que poseer una relación con la comunidad y gustarle la prevención».

Lo que Caputo dice hoy en la entrevista al Diario El Popular es mucho más gráfico y extenso que lo que se pudo escuchar de aquella reunión. Incluso este jueves el funcionario de Galli expresa, «decía que el target de ese médico es muy complejo».

Volviendo sobre la frase en cuestión, que fue dicha en la reunión, Caputo sostuvo, «la frase se tomó distinta. Yo sé quien lo hizo y lo que más bronca me da es la mediocridad» y reiteró «no había ningún periodista y fue un teléfono descompuesto en el que yo quedé en el medio de alguien que estaba buscando un titulo».

Calificó aquella reunión con los vecinos como «muy amena» y al diario El Popular le dijo, «estaba muy contento, hasta que a la noche leí el titulo en un diario online y casi me muero».

Fragmento de la Reunión donde el Dr Caputo señala: «Yo voy al Hospital ofrezco un millón de dólares y no vienen médicos.»

