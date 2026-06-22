Dario Raul Beratz «Pipe» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de junio de 2026 a los 56 años de edad. Sus hijos Marcos, Mariano, Micaela, Mauro y Bruno; sus hijos políticos; sus nietos Maia, Amadeo, Julia y Atilio; su madre Irma; sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Colonia Hinojo desde este lunes 22 de junio a las 8:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y recibirá sepultura en el Cementerio de Colonia Hinojo este lunes 22 de junio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Nacido en Olavarría, era metalúrgico y vecino de Colonia Hinojo.