Delia Gladys Aranzazú viuda de Sainte Cluque «Nena» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 92 años de edad.
Su hija, sobrinos, sobrinos políticos, hermanas políticas , amigos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio.
RESPONSO: Sin responso.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 9:30 hs.
Barrio en el que vivía: vecina de San Vicente (ex vecina de Santa Luisa).
Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba:
Jubilada y Pensionada.