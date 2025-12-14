 Delia Gladys Aranzazú viuda de Sainte Cluque «Nena»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 92 años de edad.

Su hija, sobrinos, sobrinos políticos, hermanas políticas , amigos y demás familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: No se realiza velatorio.

RESPONSO: Sin responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de San Vicente (ex vecina de Santa Luisa).

Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba:

Jubilada y Pensionada.